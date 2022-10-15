В Белоруссию прибыли первые эшелоны с военными РФ из состава совместной группировки войск

Решение о задействовании региональной группировки войск реализуется в интересах усиления охраны и обороны белорусской границы

15 октября 2022, 19:24

Первые эшелоны с военнослужащими Российской Федерации из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Белоруссии.

Как ранее заявлял замглавы Генштаба ВС Белоруссии Виктор Тумар, решение о задействовании региональной группировки войск реализуется в интересах усиления охраны и обороны белорусской границы и снижения военной активности в приграничных районах.

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Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что со стороны республики в группировку входит 70 тысяч солдат. Он отмечал, что сейчас идёт подготовка военных.

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