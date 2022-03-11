В Евросоюзе объявили о новых, «более действенных» санкциях против России

В настоящий момент Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, который будет «более сфокусированным и действенным». Об этом заявил премьер Нидерландов Марк Рютте по завершении первого дня работы неформального саммита ЕС в Версале, сообщает ТАСС.

Ранее Евросоюз уже подготовил три пакета санкций против России. 9 марта страны Евросоюза приняли новые санкции в отношении российских предпринимателей. Помимо бизнесменов, в него попали и 146 российских сенаторов.

В список включены:

— председатель правления ПАО «Сибур холдинг» Дмитрий Конов;

— президент Marathon group (крупнейший акционер «Магнита») Александр Винокуров;

— президент «Ростелекома» Михаил Осеевский;

— гендиректор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин;

— гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев;

— гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.