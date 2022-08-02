В Тайване ввели второй уровень боевой готовности

Местное телевидение сообщило о введении в Тайване второго уровня боевой готовности. Как сообщает Readovka, в китайской провинции Фуцзянь слышны пролёты китайских истребителей в сторону Тайваня.

Тем временем американский правительственный борт SPAR19, на котором может находится спикер Конгресса США Нэнси Пелоси, начал снижение и готовится приземлится в аэропорту Тайбэя.

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Политика МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси

Ранее китайские истребители пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив. Военные самолеты приблизились к Тайваню на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. В самом Тайбэе готовятся к визиту политика — расстелили ковровые дорожки и забронировали 48 номеров в местном отеле.

Сам визит негативно принят Пекином, который считает Тайвань частью КНР. В последние сутки китайская армия активно стягивает военную технику к проливу с островом, а китайские газеты призывали сбить самолёт Пелоси, если он попытается приземлиться.