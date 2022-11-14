В Турции стартовали «тайные» переговоры между делегациями РФ и США

В столице Турции Анкаре 14 ноября проходят переговоры между делегациями России и США. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Уточняется, что в них принимает участие директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Подробности и цель переговоров пока неизвестна. Также отмечается, что ранее такая встреча публично не анонсировалась.

Ранее в ноябре представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон пояснила, что Штаты ведут прямые переговоры с Россией, касающиеся исключительно российско-американских отношений, тема конфликта на Украине не поднимается.

«Единственная цель этого — обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией», — отметила она.