Виктор Томенко рассказал, как Алтайский край будет развивать сотрудничество с новыми регионами России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как Алтайский край будет выстраивать отношения с новыми регионами, вошедшими в состав России. Его слова передаёт пресс-служба краевого правительства.

«Около 10 миллионов человек, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, теперь могут с полным правом называть себя гражданами России. Много лет они ждали этого момента, боролись за саму эту возможность, многие жители пострадали от военных действий, потеряли родных и близких. Украинские власти делали всё, чтобы процесс самоопределения этих регионов не состоялся, силой пытались лишить людей права на выбор. Поэтому на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях принятие в состав России является по-настоящему большим и всенародным праздником. И для всей Российской Федерации — это историческое событие, такое же важное, как в 2014 году возвращение в состав России Крыма и Севастополя», — сказал глава региона.

Он отметил, что Алтайский край продолжит развивать торговые, культурные и гуманитарные связи с новыми регионами, а также добавил, что сейчас регион помогает Славяносербскому району ЛНР в восстановлении инфраструктуры.

По словам главы региона, к Славяносербскому району относятся как к одному из муниципалитетов края.

Напомним, что 30 сентября Владимир Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России.

Со стороны ДНР договор подписал глава республики Денис Пушилин, со стороны ЛНР — Леонид Пасечник, со стороны Запорожской области — Евгений Палецкий, со стороны Херсонской области — Владимир Сальдо.