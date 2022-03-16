Воссоединение Крыма с Россией отпразднуют в Алтайском крае

В Алтайском крае власти разрешили провести 18 марта различные развлекательные, культурные и прочие публичные мероприятия. Подобное разрешение связано с Днём воссоединения Крыма с Россией. О подписании данного указа губернатором региона Виктором Томенко сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в результате референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Тогда свыше 90% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Спустя пару дней, 18 марта 2014 года, руководством России, Крыма и Севастополя был подписан договор о вхождении этих субъектов в состав России.

Референдум о вхождении в состав России не признан Украиной, которая считает полуостров своей временно оккупированной территорией, и многими странами мира. В результате этими государствами были введены санкции против России и жителей Крыма.