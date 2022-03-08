Зеленский заявил о готовности обсуждать вопросы Крыма, а также ЛНР и ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обсуждения Крыма, ЛНР и ДНР. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

«Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий», — заявил Зеленский.

По его словам, главное в этом вопросе — то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят оставаться частью Украины.

Зеленский также призвал Владимира Путина установить диалог и приступить к переговорам.