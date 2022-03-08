Зеленский заявил о готовности обсуждать вопросы Крыма, а также ЛНР и ДНР
По его словам, вопрос здесь касается того, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят остаться на Украине
8 марта 2022, 13:10, Илья Звягинцев
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обсуждения Крыма, ЛНР и ДНР. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.
«Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий», — заявил Зеленский.
По его словам, главное в этом вопросе — то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят оставаться частью Украины.
Зеленский также призвал Владимира Путина установить диалог и приступить к переговорам.
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