Новый облик квартала. Крупный участок под ЖК формируют рядом с ТОЦ Plaza в Барнауле

11 участков хотят объединить в один ради большого проекта

20 августа 2025, 10:10, Алёна Жукова

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многоэтажный дом планируют построить в квартале недалеко от торгово-офисного центра Plaza. Сейчас инвестор – компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз") – на общественных обсуждениях пытается внести изменения в проект планировки квартала. Она намерена объединить 11 участков, уже принадлежащих девелоперу, а также присоединить два проезда, которые вели к частным домам.

В ожидании сноса

Многоэтажку планируют возвести в квартале, ограниченном ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Короленко и пр. Красноармейским. Каким будет сам дом – пока неизвестно. Девелопер еще только готовит для него участок. Вероятно, проект ЖК представят позднее, как только решат земельный вопрос.

В изменениях к проекту межевания квартала (где и планируется застройка) указано, что земельные участки, из которых формируют площадку под ЖК, находятся в собственности "Главалтайстроя". Компания уже сменила для территорий вид разрешенного использования, и теперь они подходят для высотной застройки.

Ранее эти земли занимал частный сектор. Часть домов уже снесли, другие планируют демонтировать. Однако, согласно представленным графическим материалам, девелопер выкупил не все жилые постройки в квартале. Так, в формируемый участок не вошли два частных дома на ул. Короленко.

Зато к нескольким выкупленным участкам ранее вели небольшие проезды, которые сейчас уже не используются. Застройщик намерен включить их в участок, чтобы в будущем избежать "вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы". В результате общая площадь территории под застройку составит 0,8 га.

Схематичное изображение границ формируемого участка / Фото: amic.ru

"Первопроходец"

Для "Союза" работать в квартале за ТОЦ Plaza не впервой. На месте столетних домов на ул. Короленко, 110, компания построила одноэтажное коммерческое здание. Летом 2023 года его представили на градсовете. Тогда было заявлено, что девелопер приобрел участок с торгов осенью 2022 года.

Площадь здания – 220 квадратных метров. Внутри предусмотрен торговый зал и помещения для персонала. Здание спроектировано из металлокаркаса, наружные стены – сэндвич-панели с утеплением.

На территории было заявлено озеленение и благоустройство: посев газона, высадка кустарников, установка урн, размещение светильников. Однако пока ничего этого нет: объект, хоть и построен, но не эксплуатируется. Вероятно, здание обретет "жизнь" после строительства планируемого ЖК.

Как сейчас выглядит квартал, где в перспективе "вырастет" многоэтажка, – скоро в фоторепортаже на amic.ru.