Застройщик "перекраивает" коммерческо-жилой квартал в "тихом" центре Барнаула

Девелопер начал осваивать площадку еще несколько лет назад

13 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Участок, который готовят к застройке / Фото: "Яндекс Карты"

Барнаульская компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз") намерена изменить проект межевания квартала рядом с ТЦ Plaza. По инициативе девелопера администрация запустила общественные обсуждения, на которых представят обновленный документ. Какие именно корректировки вносят в проект, пока неизвестно (экспозиция будет доступна общественности только с 19 августа), однако, вероятно, речь идет о многоэтажных домах.

Квартал, который планируют застраивать, ограничен ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Короленко и пр. Красноармейским. По соседству находятся частные и многоэтажные дома, гаражи, хозяйственные и административные здания, ТЦ Plaza. О планах "Союза" развивать этот микрорайон стало известно еще три года назад, когда компания провела масштабную "чистку" на участке. Так, она выкупила и снесла несколько ветхих частных домов, площадку огородила забором и начала завозить стройматериалы.

По информации публичной кадастровой карты, сейчас в квартале – около десятка наделов, подходящих под многоэтажную (высотную) застройку. Пока девелопер не объединял "кусочки" земли в один большой участок (вероятно, это будет сделано после общественных обсуждений и внесения изменений в проект).

Кстати, в обновленных правилах землепользования и застройки Барнаула (документ также сейчас проходит общественные обсуждения) этот квартал и ближайшие относятся к территориальной зоне СОД-2, где разрешено строить жилые и административные здания.

Справка

СОД-2 – зона смешанной и общественно-деловой застройки местного значения. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: малоэтажная многоквартирная жилая застройка; блокированная жилая застройка; среднеэтажная жилая застройка и др.

Однако пока участок не полностью освобожден от построек: на нем остаются три ветхих двухэтажки, а также несколько частных строений. Вероятно, в будущем и они будут снесены.