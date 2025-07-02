Проблемные земли. Строители просят изменить "кабальные" условия торгов от "Дом.рф"
Три участка во Власихе отдают под коттеджную застройку, но предложение вряд ли заинтересует инвесторов
02 июля 2025, 09:20, Алёна Жукова
Разыгрываемые на аукционе земли под коттеджную застройку в барнаульском пригороде – бесперспективны. Об этом amic.ru сообщили в региональном Союзе строителей. Дело в том, что обязательства по строительству сетей, дорог и социальных объектов – непосильны для малоэтажных компаний. Поэтому строительное сообщество просит региональный Минстрой повлиять на "Дом.рф" и изменить условия аукционов. Иначе пригородные территории так и останутся неосвоенными.
Земли для "сумасшедших"
На аукцион в барнаульской Власихе (напротив поселка Лесного) выставили три участка под малоэтажную застройку в 74,2 га, 63,5 и 57,2 га. За девять лет инвесторы должны обеспечить площадки, находящиеся в собственности государства, инженерными сетями (газ, вода, электричество), дорогами, социальными объектами.
Сейчас из-за комплексной подготовки земли "буксуют" проекты в той же локации. В 2023 и 2024 годах "Дом.рф" разыграл на торгах два земельных участка, которые арендовали на девять лет две барнаульские компании. Как сообщил председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин, одна фирма уже платит штрафы за нарушение сроков, согласованных с "Дом.рф". Поэтому эксперт предполагает, что вряд ли найдутся желающие на новые лоты.
"Компании, которые занимаются индивидуальным жилищным строительством, уже заявляют: они проконсультировались, там нет перспектив развития (на заявленных площадках – прим.ред.) и на аукцион они не пойдут. Сложно там работать. Конечно, может найдется компания, которой деньги некуда "пристроить", она и выкупит земли. Но маловероятно", – считает Александр Мишустин.
Без перспектив
Союз строителей обратился в региональный Минстрой, чтобы ведомство передало в "Дом.рф" позицию алтайских строителей. Они обращают внимание, что "продавец" предлагает "пустые земли": для них не готовы даже технические условия на технологическое присоединение к сетям. В этом документе заложены мощности (например, по газу и электричеству), которые нужны будущим жилым кварталам.
Однако уже есть прецедент, когда застройщик не может получить для проекта нужного объема мощностей. Чаще всего ресурсоснабжающие организации ссылаются на то, что существующие сети (к которым подключают новые поселки) "не резиновые" и рассчитаны на ограниченное количество потребителей.
"Компания "Инвестиции в будущее", которая в 2024 году выкупила участок, сейчас подготовила проекта планировки территории, утвердила его в городе и с "Дом.рф", и теперь должна осваивать землю. Но возникли проблемы. Им дали технические условия на первый и второй этап, допустим, на 150 домов. А дальше-то перспектив там нет. Вот такая ситуация", – комментирует Мишустин.
Еще одна проблема – необходимость строительства для каждого участка социальных объектов. То есть на пять участков (два уже разыграны, три – выставлены на торги) требуется пять школ и пять детсадов. По мнению экспертов, это количество излишне, и лучше для всех кварталов сделать один образовательный кластер.
Решить все проблемы было бы возможно при передаче участков региону или городу. Однако "Дом.рф" мертво вцепился в земли. Как сообщил Александр Мишустин, регион уже просил федералов передать ему Северо-Западный планировочный район (900 га земли от ул. Просторной почти до самого аэропорта), но столкнулся с отказом. А без перевода участков на местный уровень ни регион, ни город не может помочь застройщикам с освоением площадок. Впрочем, строители все же надеются, что в этот раз к их мнению и просьбам прислушаются.
09:26:29 02-07-2025
"Иначе пригородные территории так и останутся неосвоенными." - дак в этом сплошные плюсы. Идите осваивать в другом месте.
10:12:50 02-07-2025
Гость (09:26:29 02-07-2025) "Иначе пригородные территории так и останутся неосвоенными....
В пригороде как минимум с десяток коттеджных поселков, которые были образованы в начале девяностых, 33 года назад, МЕСТНЫМИ властями. И в этих поселках практически не реализовалось ничего из предусмотренных проектами объектов соцкультбыта (нет школ, детсадов, поликлиники и пр.) Мало того, в большинстве поселков нет нормальных дорог, кроме может быть центральной улицы, вечные проблемы с электроснабжением и водоснабжением, нет центральной канализации, участки по проекту по 10 соток, а их поразделили ушлые строители частных домов на продажу на 5 соток, превратив поселки в садоводства. Предусмотренные проектами аллеи, бульвары тоже изрезали незаконно на участки. И всё это МЕСТНЫЕ власти сделали. И сейчас хотят выпросить у федералов земли, чтобы сделать то же самое, обогатившись в очередной раз.
09:26:34 02-07-2025
А без перевода участков на местный уровень ни регион, ни город не может помочь застройщикам с освоением площадок. Впрочем, строители все же надеются, что в этот раз к их мнению и просьбам прислушаются. Тогда люди там вообще соц. объектов не увидят, ближайшие 10 лет точно..........
09:57:56 02-07-2025
Гость (09:26:34 02-07-2025) А без перевода участков на местный уровень ни регион, ни гор...
В ближайшие 10 лет не увидят соцобъектов))) Вы смеётесь? Там кругом "элитные" коттеджные посёлки Лесной, Октябрьский, где земли муниципальные и посёлки эти существуют с начала 1990-х. До сих пор осваиваются))) В проектах этих поселков то же были соцобъекты, школы, детсады, поликлиники и иное. Всё, на что хватило местной власти, это внепланово влепить на этих поселках объекты религиозного культа. Все остальные земли, предусмотренные под соцкультбыт, были прибраны ушлыми местными князьками даром и проданы под ИЖС ничего не подозревавшим гражданам.
09:33:18 02-07-2025
Сколько школ и детских садов построили в новых микрорайонах Индустриального за 15 лет? А я Вам скажу — 3 здания, и то корпус №2 и 52 Лицея только 01.09. откроет свои двери.
Комплексным развитием территории надо было заниматься как минимум 15 лет назад, а сейчас домов настроили, а дети рядом с домом учиться не могут. Бардак.
09:34:17 02-07-2025
Сначала-1е-ДОРОГИ, 2е- остальную необходимую для жизни людей инфраструктуру.
09:54:38 02-07-2025
Ясно, понятно, на уровне города смогут "договориться". Аукцион он нп то и аукцион: не нравится - не предлагай. Никто не выйдет - изменят условия.
10:27:46 02-07-2025
У нас в Лесном за огородом уже цать лет должен был быть детсад, дети правда уже из детсада выросли, вырастают из школы), по факту пустырь с зарослями
10:59:59 02-07-2025
гость (10:27:46 02-07-2025) У нас в Лесном за огородом уже цать лет должен был быть детс... Что и требовалось доказать. Местные власти, только и могут, что в ген. плане рисовать соц. объекты.
11:12:39 02-07-2025
Пессимист 2 (10:59:59 02-07-2025) Что и требовалось доказать. Местные власти, только и могут, ... Кто ж заставляет вас лезть туда, где их нет?
13:22:12 02-07-2025
Мою внучку родители восемь лет возят из Лесного в город в школу. Спецом для этого вторую машину купили.
14:41:01 02-07-2025
Зато в котэджэ!
00:21:11 03-07-2025
Гость (14:41:01 02-07-2025) Зато в котэджэ!... Ага!