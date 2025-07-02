Проблемные земли. Строители просят изменить "кабальные" условия торгов от "Дом.рф"

Три участка во Власихе отдают под коттеджную застройку, но предложение вряд ли заинтересует инвесторов

02 июля 2025, 09:20, Алёна Жукова

Подготовка земельного участка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Разыгрываемые на аукционе земли под коттеджную застройку в барнаульском пригороде – бесперспективны. Об этом amic.ru сообщили в региональном Союзе строителей. Дело в том, что обязательства по строительству сетей, дорог и социальных объектов – непосильны для малоэтажных компаний. Поэтому строительное сообщество просит региональный Минстрой повлиять на "Дом.рф" и изменить условия аукционов. Иначе пригородные территории так и останутся неосвоенными.

Земли для "сумасшедших"

На аукцион в барнаульской Власихе (напротив поселка Лесного) выставили три участка под малоэтажную застройку в 74,2 га, 63,5 и 57,2 га. За девять лет инвесторы должны обеспечить площадки, находящиеся в собственности государства, инженерными сетями (газ, вода, электричество), дорогами, социальными объектами.

Сейчас из-за комплексной подготовки земли "буксуют" проекты в той же локации. В 2023 и 2024 годах "Дом.рф" разыграл на торгах два земельных участка, которые арендовали на девять лет две барнаульские компании. Как сообщил председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин, одна фирма уже платит штрафы за нарушение сроков, согласованных с "Дом.рф". Поэтому эксперт предполагает, что вряд ли найдутся желающие на новые лоты.

"Компании, которые занимаются индивидуальным жилищным строительством, уже заявляют: они проконсультировались, там нет перспектив развития (на заявленных площадках – прим.ред.) и на аукцион они не пойдут. Сложно там работать. Конечно, может найдется компания, которой деньги некуда "пристроить", она и выкупит земли. Но маловероятно", – считает Александр Мишустин.

Без перспектив

Союз строителей обратился в региональный Минстрой, чтобы ведомство передало в "Дом.рф" позицию алтайских строителей. Они обращают внимание, что "продавец" предлагает "пустые земли": для них не готовы даже технические условия на технологическое присоединение к сетям. В этом документе заложены мощности (например, по газу и электричеству), которые нужны будущим жилым кварталам.

Однако уже есть прецедент, когда застройщик не может получить для проекта нужного объема мощностей. Чаще всего ресурсоснабжающие организации ссылаются на то, что существующие сети (к которым подключают новые поселки) "не резиновые" и рассчитаны на ограниченное количество потребителей.

"Компания "Инвестиции в будущее", которая в 2024 году выкупила участок, сейчас подготовила проекта планировки территории, утвердила его в городе и с "Дом.рф", и теперь должна осваивать землю. Но возникли проблемы. Им дали технические условия на первый и второй этап, допустим, на 150 домов. А дальше-то перспектив там нет. Вот такая ситуация", – комментирует Мишустин.

Еще одна проблема – необходимость строительства для каждого участка социальных объектов. То есть на пять участков (два уже разыграны, три – выставлены на торги) требуется пять школ и пять детсадов. По мнению экспертов, это количество излишне, и лучше для всех кварталов сделать один образовательный кластер.

Решить все проблемы было бы возможно при передаче участков региону или городу. Однако "Дом.рф" мертво вцепился в земли. Как сообщил Александр Мишустин, регион уже просил федералов передать ему Северо-Западный планировочный район (900 га земли от ул. Просторной почти до самого аэропорта), но столкнулся с отказом. А без перевода участков на местный уровень ни регион, ни город не может помочь застройщикам с освоением площадок. Впрочем, строители все же надеются, что в этот раз к их мнению и просьбам прислушаются.