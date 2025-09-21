Продовольственные ярмарки в Барнауле собрали 13,4 млн рублей

Цены на ярмарках в среднем были на 22% ниже, чем в сетевых магазинах

21 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Ярмарка

В Барнауле 20 сентября прошли очередные ярмарки выходного дня. Как сообщили в мэрии, общий объем реализованной продукции составил 13,4 млн рублей.

По данным организаторов, больше всего покупатели брали мясо и мясные полуфабрикаты, мороженую и готовую рыбу, колбасные изделия, копчености, а также овощи и фрукты. Цены на таких ярмарках, как отмечают власти, в среднем на 20% ниже, чем в торговых сетях, и на 22% ниже, чем на постоянно действующих ярмарках города.

С начала года в Барнауле уже провели 12 продовольственных ярмарок на 12 площадках. Общий объем продаж с января составил 90,9 млн рублей – это на 1,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ярмарки традиционно организуются в городе в весенне-осенний сезон.