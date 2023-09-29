Порядка 50 участков дорог в этом году отремонтируют в Барнауле

Всего на работы из бюджетов федерального, краевого и городского уровня выделили 2,5 млрд рублей

29 сентября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Порядка 50 участков дорог отремонтируют в Барнауле в этом году. Как напоминает пресс-центр мэрии, дорожно-строительный сезон продолжается, однако на большинстве запланированных дорог работы уже завершены.

Всего на работы из бюджетов федерального, краевого и городского уровней выделили 2,5 млрд рублей. Одной из наиболее востребованных и актуальных для жителей Барнаула дорожных программ оказался ремонт дорожного полотна на сельских, поселковых территориях и в частном секторе. В 2023 году по данной программе отремонтировано 20 участков, а всего за десять лет – 278 сельских дорог и частного сектора.

Также завершены работы по ремонту дорог в рамках программы местных инициатив и инициативного бюджетирования. Всего было сделано 14 участков. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Барнауле отремонтируют 12 дорог с полной заменой дорожного полотна.

Также по нацпроекту началось строительство новой дороги по улице 65 лет Победы, от Сергея Семенова до Павловского тракта, которая позволит разгрузить основные улицы Индустриального района.