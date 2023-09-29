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Порядка 50 участков дорог в этом году отремонтируют в Барнауле

Всего на работы из бюджетов федерального, краевого и городского уровня выделили 2,5 млрд рублей

29 сентября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Порядка 50 участков дорог отремонтируют в Барнауле в этом году. Как напоминает пресс-центр мэрии, дорожно-строительный сезон продолжается, однако на большинстве запланированных дорог работы уже завершены.

Всего на работы из бюджетов федерального, краевого и городского уровней выделили 2,5 млрд рублей. Одной из наиболее востребованных и актуальных для жителей Барнаула дорожных программ оказался ремонт дорожного полотна на сельских, поселковых территориях и в частном секторе. В 2023 году по данной программе отремонтировано 20 участков, а всего за десять лет – 278 сельских дорог и частного сектора.

Также завершены работы по ремонту дорог в рамках программы местных инициатив и инициативного бюджетирования. Всего было сделано 14 участков. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Барнауле отремонтируют 12 дорог с полной заменой дорожного полотна.

Также по нацпроекту началось строительство новой дороги по улице 65 лет Победы, от Сергея Семенова до Павловского тракта, которая позволит разгрузить основные улицы Индустриального района.

Барнаул Дороги Хорошие новости Дорожный ремонт

Комментарии 3

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Гость

19:16:27 29-09-2023

Георгия Исакова от Просторной до Геодезической когда сделают нормальной?

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владимир

09:05:32 30-09-2023

Вы по проезду Южному пройдите....ямы, жижа ...А комитет по дорожному не шевелиться...говрит будут деньги сделаем...в 2024 или в следующие годы...Я предлагаю им зарплату платить в 2024 или последующие годы....

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Гость

09:09:07 30-09-2023

через полтора месяца снег всё отремонтирует

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