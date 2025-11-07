НОВОСТИПолитика

Посланник небес и президент мира. Кто из лидеров стран СНГ сильнее всего польстил Трампу

Главы государств Средней Азии были очень рады встрече с президентом США

07 ноября 2025, 16:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во время встречи глав среднеазиатских государств с американской делегацией на саммите "С5+1" лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал Дональда Трампа "президентом мира". Он отметил, что пристальное внимание и работа над мировыми кризисами американского президента "имеет огромное значение для жителей Узбекистана".

Касым-Жомарт Токаев, глава Республики Казахстан, отметил, что Трамп является "выдающимся политическим деятелем, ниспосланным с небес для восстановления рациональности и консервативных идеалов", а также проводником Америки в "золотую эру".

Американский лидер провел ряд встреч с главами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Результатом саммита стало подписание соглашения о добыче редких металлов и заключение торгово-экономической сделки, оцениваемой в 100 миллиардов долларов.

Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:44:13 07-11-2025

Трамп практически собрал ОДКБ, и провёл совещание. Тоже уступить хочет?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:07 07-11-2025

Пендоссия решила весь мир скупить. Откуда у государства, у которого долгов больше, чем напнчатанных денег в мире, бабки на развитие всего этого? Или хотят стать монополистом, и диктовать цены на ресурсы? И все будут вынуждены покупать по этим ценам. А у кого не будет хватать на это, просто вернутся на уровень средневековья, а то и ещё ранние периоды.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:40 07-11-2025

Этот "посланник небес" ведёт себя на Земле аки слон в посудной лавке: какая гнусность на ум ни придёт, любую реализует 'ничтоже сумняшеся'!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:53 08-11-2025

Чего стоит восточная лесть и насколько она изменчива - хорошо известно. Всегда надо помнить об этом и никому не верить...

  0 Нравится
Ответить
