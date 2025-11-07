Посланник небес и президент мира. Кто из лидеров стран СНГ сильнее всего польстил Трампу

Главы государств Средней Азии были очень рады встрече с президентом США

07 ноября 2025, 16:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во время встречи глав среднеазиатских государств с американской делегацией на саммите "С5+1" лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал Дональда Трампа "президентом мира". Он отметил, что пристальное внимание и работа над мировыми кризисами американского президента "имеет огромное значение для жителей Узбекистана".

Касым-Жомарт Токаев, глава Республики Казахстан, отметил, что Трамп является "выдающимся политическим деятелем, ниспосланным с небес для восстановления рациональности и консервативных идеалов", а также проводником Америки в "золотую эру".

Американский лидер провел ряд встреч с главами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Результатом саммита стало подписание соглашения о добыче редких металлов и заключение торгово-экономической сделки, оцениваемой в 100 миллиардов долларов.