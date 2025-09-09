Учитель ОБЖ и физкультуры погиб в ДТП на мотоцикле по пути на урок в Подмосковье
Педагог опаздывал на занятия
09 сентября 2025, 17:20, ИА Амител
В Зарайске Московской области погиб учитель ОБЖ и физкультуры средней школы № 1 имени В.Н. Леонова. По данным Telegram-канала Shot, авария произошла накануне.
32-летний педагог Андрей Заикин направлялся на работу на мотоцикле. В пути он потерял равновесие, упал с транспортного средства и оказался под колесами автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте.
«Заикин работал в школе № 1, где пользовался уважением среди коллег и учеников. Этим летом его кандидатура была утверждена на местную доску почета "Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области"», – пишет Telegram-канал.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске 7 сентября несовершеннолетний мотоциклист попал в аварию с опрокидыванием транспортного средства.
17:23:49 09-09-2025
о, Барнаул теперь подмосковье, растем)
17:41:15 09-09-2025
На видео он специально положил мотоцикл, когда понял, что столкновения не избежать, а не потерял равновесие.
18:07:06 09-09-2025
по ОБЖ на моцике? плохой значит был учитель
09:30:30 10-09-2025
хрен на кроссовере не убедился в безопасности маневра, что привело к дтп с трупом. теперь сядет
12:24:03 10-09-2025
гость (09:30:30 10-09-2025) хрен на кроссовере не убедился в безопасности маневра, что п... он включил поворот и все его пропустили,а хрен на мотике в шары долбился,за сто и пострадал.