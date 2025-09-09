Учитель ОБЖ и физкультуры погиб в ДТП на мотоцикле по пути на урок в Подмосковье

Педагог опаздывал на занятия

09 сентября 2025, 17:20, ИА Амител

В Зарайске Московской области погиб учитель ОБЖ и физкультуры средней школы № 1 имени В.Н. Леонова. По данным Telegram-канала Shot, авария произошла накануне.

32-летний педагог Андрей Заикин направлялся на работу на мотоцикле. В пути он потерял равновесие, упал с транспортного средства и оказался под колесами автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Заикин работал в школе № 1, где пользовался уважением среди коллег и учеников. Этим летом его кандидатура была утверждена на местную доску почета "Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области"», – пишет Telegram-канал.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

