Учитель ОБЖ и физкультуры погиб в ДТП на мотоцикле по пути на урок в Подмосковье

Педагог опаздывал на занятия

09 сентября 2025, 17:20, ИА Амител

В Зарайске Московской области погиб учитель ОБЖ и физкультуры средней школы № 1 имени В.Н. Леонова. По данным Telegram-канала Shot, авария произошла накануне.

32-летний педагог Андрей Заикин направлялся на работу на мотоцикле. В пути он потерял равновесие, упал с транспортного средства и оказался под колесами автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Заикин работал в школе № 1, где пользовался уважением среди коллег и учеников. Этим летом его кандидатура была утверждена на местную доску почета "Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области"», – пишет Telegram-канал.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске 7 сентября несовершеннолетний мотоциклист попал в аварию с опрокидыванием транспортного средства.

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Два туриста на Harley Davidson пострадали при столкновении с УАЗом на Алтае

Мотоциклиста привлекли к административной ответственности
ДТП мотоциклы Учителя

Комментарии

Avatar Picture
Гость

17:23:49 09-09-2025

о, Барнаул теперь подмосковье, растем)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:15 09-09-2025

На видео он специально положил мотоцикл, когда понял, что столкновения не избежать, а не потерял равновесие.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:06 09-09-2025

по ОБЖ на моцике? плохой значит был учитель

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:30:30 10-09-2025

хрен на кроссовере не убедился в безопасности маневра, что привело к дтп с трупом. теперь сядет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:03 10-09-2025

гость (09:30:30 10-09-2025) хрен на кроссовере не убедился в безопасности маневра, что п... он включил поворот и все его пропустили,а хрен на мотике в шары долбился,за сто и пострадал.

  0 Нравится
Ответить
