Землетрясение на Камчатке обрушило стену детского сада

Детей и взрослых в здании не было

30 июля 2025, 11:41, ИА Амител

В результате мощнейшего за 70 лет землетрясения на Камчатке обрушилась стена детского сада, сообщил губернатор края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены», - написал глава региона.

По словам Солодова, ни детей, ни взрослых во время землетрясения в здании не было, поскольку детский сад закрыт на плановый ремонт:

«Сейчас обследование первого этажа уже завершено. Проводится тщательное обследование на предмет стойкости здания. Поручил всем ответственным службам завершить его до конца сегодняшнего дня».

Солодов подчеркнул, что уже определены дошкольные учреждения, куда детей распределят с 1 августа.

30 июля в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров. Подземные толчки почувствовали в Сахалинской области.