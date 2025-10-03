После жалоб барнаульцев в amic и ЛДПР в отделе приставов заработал интернет

Гражданам, оплатившим долги, из-за отсутствия интернета не могли разблокировать счета и карты

03 октября 2025, 15:56, ИА Амител

Как минимум две недели в отделе приставов Индустриального района в Барнауле не работал интернет, сообщают читатели amic.ru. По этой причине сотрудники ведомства не могли снять наложенные ограничения на счета граждан, которые уже оплатили долги. Причем информации о том, когда в отделе появится интернет, не было.

В Алтайское региональное отделение ЛДПР обратился житель Барнаула с жалобой на вопиющую ситуацию в отделе приставов. Мужчина рассказал, что у него заблокировали счета – якобы из-за неуплаты налогов. А когда он привез приставу чеки в доказательство оплаты, тот ответил, что снять ограничения все равно не получится: в офисе нет интернета и разослать уведомления о разблокировке банкам нельзя.

По словам барнаульца, в отделе он увидел большую очередь растерянных людей, в которой и беременные женщины, и пенсионеры, и предприниматели. У всех один вопрос: когда разблокируют счета?

«Получается, что заблокировать счета приставы могут, а снять ограничения – нет? Как вообще так может быть? Почему столь важная государственная структура полмесяца не может решить вопрос с интернетом и не продумала резервный вариант работы в такой ситуации?» – резонно возмутился барнаулец.

АРО ЛДПР взяло это сообщение в работу, а также передало обращение барнаульца в редакцию amic.ru.

И вот спустя несколько дней стало известно: работа отделения судебных приставов Индустриального района Барнаула восстановлена. Увы, в официальном ответе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Алтайскому краю информации о наличии интернета или его отсутствии, а также причинах сбоя не содержится, хотя это была главная тема запроса редакции. Но в пресс-службе ведомства подтвердили: сейчас интернет есть.

Житель Барнаула, обратившийся с жалобой, также подтвердил редакции, что уведомления о разблокировке счетов пришли: "Действительно заработало. Спасибо!"

В ГУ ФССП России по Алтайскому краю указывают: «Для предоставления каких-либо документов, в том числе об оплате долга, не обязательно записываться на личный прием. Документы могут быть поданы сотруднику канцелярии, а впоследствии после их регистрации – переданы должностным лицам для принятия решения».



Кроме того, "в целях оперативного разрешения вопросов заявителей без личного посещения судебного пристава-исполнителя создана и функционирует группа телефонного обслуживания: 8 (3852) 29-59-38".