После жалоб барнаульцев в amic и ЛДПР в отделе приставов заработал интернет
Гражданам, оплатившим долги, из-за отсутствия интернета не могли разблокировать счета и карты
03 октября 2025, 15:56, ИА Амител
Как минимум две недели в отделе приставов Индустриального района в Барнауле не работал интернет, сообщают читатели amic.ru. По этой причине сотрудники ведомства не могли снять наложенные ограничения на счета граждан, которые уже оплатили долги. Причем информации о том, когда в отделе появится интернет, не было.
В Алтайское региональное отделение ЛДПР обратился житель Барнаула с жалобой на вопиющую ситуацию в отделе приставов. Мужчина рассказал, что у него заблокировали счета – якобы из-за неуплаты налогов. А когда он привез приставу чеки в доказательство оплаты, тот ответил, что снять ограничения все равно не получится: в офисе нет интернета и разослать уведомления о разблокировке банкам нельзя.
По словам барнаульца, в отделе он увидел большую очередь растерянных людей, в которой и беременные женщины, и пенсионеры, и предприниматели. У всех один вопрос: когда разблокируют счета?
«Получается, что заблокировать счета приставы могут, а снять ограничения – нет? Как вообще так может быть? Почему столь важная государственная структура полмесяца не может решить вопрос с интернетом и не продумала резервный вариант работы в такой ситуации?» – резонно возмутился барнаулец.
АРО ЛДПР взяло это сообщение в работу, а также передало обращение барнаульца в редакцию amic.ru.
И вот спустя несколько дней стало известно: работа отделения судебных приставов Индустриального района Барнаула восстановлена. Увы, в официальном ответе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Алтайскому краю информации о наличии интернета или его отсутствии, а также причинах сбоя не содержится, хотя это была главная тема запроса редакции. Но в пресс-службе ведомства подтвердили: сейчас интернет есть.
Житель Барнаула, обратившийся с жалобой, также подтвердил редакции, что уведомления о разблокировке счетов пришли: "Действительно заработало. Спасибо!"
В ГУ ФССП России по Алтайскому краю указывают: «Для предоставления каких-либо документов, в том числе об оплате долга, не обязательно записываться на личный прием. Документы могут быть поданы сотруднику канцелярии, а впоследствии после их регистрации – переданы должностным лицам для принятия решения».
Кроме того, "в целях оперативного разрешения вопросов заявителей без личного посещения судебного пристава-исполнителя создана и функционирует группа телефонного обслуживания: 8 (3852) 29-59-38".
16:09:43 03-10-2025
А в МФЦ на Ленина ГосУслуги не работают(
16:14:38 03-10-2025
О детях ЛДПР не желает птдумать?
Родители не видят где дети нпходяьсч когда придёт автобус на остановку тоже не узнать
Видимо распроданные заводы и чинушки в администрациях дороже детей?
16:33:58 03-10-2025
Гость (16:14:38 03-10-2025) О детях ЛДПР не желает птдумать?Родители не видят где де... А что ЛДПР? Обратитесь в ЕР, более могущественная партия. Или бесполезно?
16:42:25 03-10-2025
Гость (16:33:58 03-10-2025) А что ЛДПР? Обратитесь в ЕР, более могущественная партия. Ил...
Ты ещё посоветуй к хохлам обратиться, чтобы дроны не слали ?
16:26:50 03-10-2025
А говорили, что МАХ, ГОСУСЛУГИ, ЯНДЕКС и другие допущенные, будут работать без интернета.
16:38:15 03-10-2025
Гость (16:26:50 03-10-2025) А говорили, что МАХ, ГОСУСЛУГИ, ЯНДЕКС и другие допущенные, ... В статье речь о проводном интернете. А макс и госуслуги работают без мобильного интернета. Только что проверил.
16:55:24 03-10-2025
Причем интернет? Пришел посетитель, принес документы, свидетельствующие о том, что блокировка незаконна. Приставы должны выдать бумажный документ о разблокировке, который граждане самостоятельно могут отнести в банк или куда там им нужно. Ах да, у приставов принтеры не работают! Доводилось слышать такое от лукаво улыбавшихся работников этой службы. Пусть пишут от руки, ставят печать, какие проблемы?