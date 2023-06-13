Последний из могикан. Почему Берлускони был большой иллюзией политиков России?

За свою карьеру "друг Сильвио" множество раз падал, но всегда поднимался снова

13 июня 2023, 13:13, ИА Амител

Фото: ТАСС

Сильвио Берлускони, скончавшийся 12 июня на 87-м году жизни, четырежды возглавлял итальянское правительство, владел масс-медиа и футбольными клубами. "Друг Сильвио" – человек, который был своеобразным символом политики своей страны и знаковой фигурой, как ни странно, для российской политики. Жизненный и политический путь этого неординарного персонажа оценил журналист amic.ru Андрей Магас.

Стройка, медиа, торговля и футбол

У нас по поводу, а чаще всего без повода, на смерть знаменитого персонажа пишут, что "ушла эпоха". Желание подчеркнуть символизм события понятно, но все-таки актер, певец, музыкант, даже самый одаренный, не может олицетворять эпоху. Если он, конечно, не Дин Рид или Виктор Хара, на худой конец Джон Леннон. Однако в случае с Сильвио Берлускони определение ушедшей эпохи в итальянской, или даже европейской политике, выглядит весьма справедливо.

Он родился в Милане 29 сентября 1936 года в семье банковского служащего и домохозяйки. Родители были глубоко верующими католиками. Будущий политик и бизнесмен вырос в миланском рабочем квартале, где спорные вопросы часто решались банальным мордобоем, часто коллективным. Это закалило его характер, научило не пасовать перед трудностями, уметь выходить из самых тяжелых ситуаций, падать и подниматься снова, а также ценить настоящую дружбу и преданность. В 12 лет он подружился с Феделе Конфалоньери, который стал его другом и деловым напарником на всю жизнь.

После окончания университета Берлускони перепробовал множество занятий: был ведущим концертов, торговал предметами быта, даже немного певцом – куда же без этого в поющей стране? Пока в начале 1960-х не окунулся в сферу строительства и недвижимости.

Строительный бизнес в Италии, впрочем, как практически во всем мире, тесно связан с криминалом, чиновничьей коррупцией и отмыванием денег. Именно в 1960-е годы сеньор Сильвио впервые соприкоснулся с данными явлениями и впервые был обвинен во взяточничестве, незаконном лоббировании и сомнительных сделках. Однако слабая доказательная база и умелая работа адвокатов позволили ему выйти сухим из воды.

В 1970-е годы он пришел на рынок массовых телекоммуникаций и СМИ – стал владельцем телеканалов, рекламных агентств. Большую помощь в этом ему оказал его друг – известный политик, в 1983-1987 годах занимавший пост премьера страны Беттино Кракси. Именно в конце 1970 – начале 1980-х Берлускони впервые тесно соприкоснулся с политической кухней.

В 1986 году он приобрел популярный итальянский футбольный клуб "Милан" из родного города, находившийся в ту пору в плачевном состоянии. Благодаря новому владельцу команда восемь раз выигрывала национальный чемпионат, пять раз побеждала в европейской Лиге чемпионов, трижды завоевывала Межконтинентальный кубок.

В конце 1980-х Берлускони освоил сферу торговли – основал самую популярную сеть итальянских супермаркетов "Джирасоле" ("Подсолнух"). Тогда же он снова становится объектом пристального внимания правоохранительных органов – его подозревали в подкупе политиков, связях с мафией и прочих неблаговидных делах. Многие газеты предрекали ему крах. Но они еще не знали, что этот выходец из миланских рабочих кварталов готовится к началу главной партии своей жизни – политической.

Политический матч "миланского" начальника

В начале 1990-х европейская политика устойчиво деградировала. Деятели, закаленные в сражениях "холодной войны" медленно сходили со сцены, лидерами государств и партий становились несамостоятельные персонажи, неспособные рта раскрыть без соизволения своих спонсоров. Наблюдая все это, Сильвио Берлускони понял: лучший способ защитить и продвинуть свои интересы – самому заняться политикой, самому взойти на политический олимп. Так он и поступил, когда в январе 1994 года объявил о создании движения (в 1996-м преобразовано в партию, – прим. ред.) "Вперед, Италия!". Название, кстати, было позаимствовано из кричалки футбольных болельщиков.

"В течение почти 15 лет он самый богатый и влиятельный человек Италии. Он может позволить себе все: расистские шутки, сексуальные похождения и смешение жанров, как в этом интервью, в котором он одновременно объявляет о выдвижении своей кандидатуры и о своей помолвке", – написал о нем 12 июня портал BFM TV.

С одной стороны, Берлускони пошел против формирующихся правил, когда на передний план в политике выходили слабые фигуры, марионетки крупных корпораций, а сильные самостоятельные деятели уходили в тень. С другой стороны, он угадал устойчивый тренд, при котором публичная политика превращалась в комбинацию административных мер и шоу-бизнеса. Это предопределило его успех – уже на выборах в марте 1994-го, через два месяца после начала политической карьеры Берлускони, – возглавляемая им коалиция одержала победу. В мае 1994-го он принес присягу в качестве главы правительства.

8-9 июля в Неаполе прошел саммит "Большой семерки", в его работе, по инициативе нового итальянского премьера, впервые принял участие российский лидер – президент РФ Борис Ельцин. А в октябре 1994-го был подписан российско-итальянский Договор о дружбе и сотрудничестве.

В ноябре 1994-го в отношении Берлускони было возбуждено судебное расследование по коррупционным делам. В январе 1995-го его правительство ушло в отставку. И хотя последующие шесть лет он был депутатом Европарламента, период до 2001 года он охарактеризовал как "годы в пустыне".

Хотя совсем уж "засушливыми" они, конечно, не были. Против него возбуждались дела, в том числе связанные с покупкой клуба "Милан", его обвиняли в подделке финансовых документов. Его друг экс-премьер Кракси был вынужден покинуть страну и остаток жизни провести в Тунисе.

Правда, неспособность ведущих политиков Италии проводить внятный политический и экономический курс неуклонно повышала акции Берлускони. И в 1999 году партия "Вперед, Италия!" победила на выборах в Европарламент, в 2000-м его коалиция победила на муниципальных и областных выборах, а в 2001-м – на общенациональных парламентских.

В 2005 году Берлускони сформировал свое третье правительство, а в 2008-м – четвертое, продержавшееся до 2011 года. За время политической деятельности он подружился с президентом РФ Владимиром Путиным, причем в 2015-м по приглашению российского лидера приезжал отдыхать на Алтай.

Путин расстроил, но и Зеленский не порадовал

В последние годы поговаривали, что "один из последних могикан европейской политики" (формулировка Владимира Путина, – прим. ред.) еще может вернуться и возглавить правительство. И в сентябре 2022-го он выиграл выборы в Сенат от избирательного округа Монца.

Однако здоровье было уже не то, да и заокеанский нажим на лидеров Старого света в связи конфликтом на Украине многократно вырос. А этот нажим не предусматривал наличие Берлускони в качестве лидера страны. Как известно, с началом СВО он заявил, что "глубоко расстроен и разочарован поведением Владимира Путина". Но в то же время выступал против западной военной помощи Киеву, а президента Украины Зеленского назвал ответственным за гибель людей и разрушения.

Политолог Александр Носович очень точно написал в своем Telegram-канале о восприятии его фигуры российским истеблишментом. Он указал, что "Берлускони был символом большой иллюзии российской внешней политики о том, что обо всем можно договориться и все уладить, когда на другой стороне есть заинтересованные в сотрудничестве сильные лидеры".

"Иллюзия, прямо скажем, была очень наивная, опровергаемая всей историей. Кузен Вилли и кузен Ники были в отличных отношениях друг с другом, но почему-то это не смогло предотвратить столкновения Германии и России в Первую мировую войну", – пишет Носович.

Политолог напоминает, что "такая же, хотя и менее популярная иллюзия состоит в том, что результат будет, если работать с обществами, а не с политиками".