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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Он отметил, что экс-премьер Италии приложил много усилий к установлению дружественных отношений между странами

12 июня 2023, 21:32, ИА Амител

Кадр из видео / ТАСС
Кадр из видео / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Текст опубликовали на официальном сайте Кремля.

"В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Он внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей", – сказал Путин в обращении к президенту Италии.

Он добавил, что Берлускони был его другом, а на встречах итальянец заряжал своей энергией.

Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане. Ему было 86 лет.

Политика

Комментарии 4

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Гость

09:57:52 13-06-2023

С друзьями надо прощаться лично.

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Гость

12:29:40 13-06-2023

Приезжал Берлускони и в Горный Алтай,Онгудайский район в богатое поместье построенное по итальянскому проекту чтобы с Путиным на пару отдохнуть от суровых политических будней.

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Гость

23:28:20 13-06-2023

Гость (12:29:40 13-06-2023) Приезжал Берлускони и в Горный Алтай,Онгудайский район в бог... Там еще девочки малолетние плясали перед ними.

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Гость

01:52:58 14-06-2023

А что конкретно полезного он принес России и ее народу кроме того что настаивал постоянно на дешевом газе нефти и других ресурсов из России

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