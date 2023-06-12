Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
Он отметил, что экс-премьер Италии приложил много усилий к установлению дружественных отношений между странами
12 июня 2023, 21:32, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Текст опубликовали на официальном сайте Кремля.
"В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Он внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей", – сказал Путин в обращении к президенту Италии.
Он добавил, что Берлускони был его другом, а на встречах итальянец заряжал своей энергией.
Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане. Ему было 86 лет.
09:57:52 13-06-2023
С друзьями надо прощаться лично.
12:29:40 13-06-2023
Приезжал Берлускони и в Горный Алтай,Онгудайский район в богатое поместье построенное по итальянскому проекту чтобы с Путиным на пару отдохнуть от суровых политических будней.
23:28:20 13-06-2023
Гость (12:29:40 13-06-2023) Приезжал Берлускони и в Горный Алтай,Онгудайский район в бог... Там еще девочки малолетние плясали перед ними.
01:52:58 14-06-2023
А что конкретно полезного он принес России и ее народу кроме того что настаивал постоянно на дешевом газе нефти и других ресурсов из России