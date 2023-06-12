Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Он отметил, что экс-премьер Италии приложил много усилий к установлению дружественных отношений между странами

12 июня 2023, 21:32, ИА Амител

Кадр из видео / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Текст опубликовали на официальном сайте Кремля.

"В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Он внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей", – сказал Путин в обращении к президенту Италии.

Он добавил, что Берлускони был его другом, а на встречах итальянец заряжал своей энергией.

Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане. Ему было 86 лет.