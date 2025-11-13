Посольство РФ пытается встретиться с россиянином, задержанным на Пхукете по запросу США

Гражданина РФ назвали "хакером мирового масштаба", вскоре его должны экстрадировать в США

13 ноября 2025, 19:50, ИА Амител

Задержанный россиянин / TCSD / t.me/novostiphuketa

Российское посольство в Таиланде прорабатывает вопрос о предоставлении консульского доступа к гражданину РФ, задержанному по запросу Соединенных Штатов Америки. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин.

Отметим, что 35-летнего мужчину арестовали на курортном острове Пхукет 12 ноября.

«В настоящий момент мы проясняем обстоятельства данного дела, а также в том числе прорабатываем с таиландской стороной вопрос консульского доступа к задержанному», – говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее тайская полиция подтвердила задержание на острове россиянина по запросу США. Вашингтон обвиняет его в хакерской деятельности. Полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) отмечал, что мужчина вел атаки на системы безопасности госучреждений в Европе и США.

Россиянин находился на территории Таиланда с 30 октября. Он проживал на Пхукете.

Об аресте россиянина стало известно в ходе пресс-конференции киберполиции Таиланда.