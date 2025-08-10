Повреждение водопровода в центре Барнаула устранили
Водоснабжение 23 домов восстановлено
10 августа 2025, 14:00, ИА Амител
Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru
Повреждение водопровода на пересечении проспектов Социалистического и Строителей устранено. Об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала Барнаул" в Telegram-канале.
«Повреждение водопровода на пересечении проспектов Социалистического и Строителей устранено. Водоснабжение восстановлено», – заявили в компании.
Напомним, что повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло в 07:30. В результате без холодной воды остались 23 многоквартирных дома. Изначально завершить работы собирались к 20:30.
14:36:55 10-08-2025
На Строителей 31 воды нет
23:00:50 10-08-2025
Капайте дальше ракшину траншеи под его "свечки" на пл.Сахарова. явный пример как част.бизнес власть "покупает" , а все молчат, делают вид, что для жителе города стараются😳