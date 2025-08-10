Повреждение водопровода в центре Барнаула устранили

Водоснабжение 23 домов восстановлено

10 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

Повреждение водопровода на пересечении проспектов Социалистического и Строителей устранено. Об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала Барнаул" в Telegram-канале.

«Повреждение водопровода на пересечении проспектов Социалистического и Строителей устранено. Водоснабжение восстановлено», – заявили в компании.

Напомним, что повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло в 07:30. В результате без холодной воды остались 23 многоквартирных дома. Изначально завершить работы собирались к 20:30.