Повреждение водопровода в центре Барнаула устранили

Водоснабжение 23 домов восстановлено

10 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru
Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

Повреждение водопровода на пересечении проспектов Социалистического и Строителей устранено. Об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала Барнаул" в Telegram-канале. 

«Повреждение водопровода на пересечении проспектов Социалистического и Строителей устранено. Водоснабжение восстановлено», – заявили в компании.

Напомним, что повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло в 07:30. В результате без холодной воды остались 23 многоквартирных дома. Изначально завершить работы собирались к 20:30. 

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:36:55 10-08-2025

На Строителей 31 воды нет

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:00:50 10-08-2025

Капайте дальше ракшину траншеи под его "свечки" на пл.Сахарова. явный пример как част.бизнес власть "покупает" , а все молчат, делают вид, что для жителе города стараются😳

  -1 Нравится
Ответить
