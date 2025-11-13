НОВОСТИЭкономика

Повышение МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году поддержали в Госдуме

Минимальная зарплата в стране увеличится на 21%

13 ноября 2025, 17:24, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Комитет Государственной Думы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц. Соответствующее решение комитета опубликовано в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в статью 1 федерального закона (ФЗ) "О минимальном размере оплаты труда". Новый МРОТ вступит в силу с 1 января 2026 года. Таким образом, минимальная зарплата в стране вырастет на 21%.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что увеличение МРОТ обеспечит повышение зарплат порядка 4,6 млн россиян.

Отметим, что сейчас МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц. Нынешний размер "минималки" был установлен с 1 января 2025 года.

Напомним, в Алтайском крае могут поднять МРОТ выше 28 тыс. рублей для работников частных предприятий.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:42:44 13-11-2025

Позор, люди получающие больше полмиллиона зарплаты устанавливают нам прожиточный минимум в 27 тысяч.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:34 13-11-2025

Гость (17:42:44 13-11-2025) Позор, люди получающие больше полмиллиона зарплаты устанавли... это не прожиточный минимум вовсе. Это Минимальный Размер Оплаты Труда.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:54 13-11-2025

Гость (20:09:34 13-11-2025) Это Минимальный Размер Оплаты Труда. Угу. За 160 с плюсом часов работы в месяц. Куда же такие деньжищи тратить? Есть Мазератти и Ламборджини. Может быть мерса взять или ауди люксовых? Чтоб в гараже свободного места было меньше...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:50:50 13-11-2025

Гость (20:09:34 13-11-2025) это не прожиточный минимум вовсе. Это Минимальный Размер Опл... Прожиточный минимум ещё меньше - у пенсов 14тыс., у детей - 16

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Да

19:34:58 13-11-2025

Еще какой!!! В самой богатой стране по природным ресурсам!!!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:05:54 13-11-2025

Кругом какое то вранье .Народ пора спасать пенсиоеров - реально .

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:19 17-11-2025

А педагогам что делать? Высшая категория 20000 тысяч. А все стимулирующие уйдут в МРОТ. Отлично. И ещё претензии к педагогам, что плохо учат.

  2 Нравится
Ответить
