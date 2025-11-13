Минимальная зарплата в стране увеличится на 21%

13 ноября 2025, 17:24, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет Государственной Думы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц. Соответствующее решение комитета опубликовано в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в статью 1 федерального закона (ФЗ) "О минимальном размере оплаты труда". Новый МРОТ вступит в силу с 1 января 2026 года. Таким образом, минимальная зарплата в стране вырастет на 21%.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что увеличение МРОТ обеспечит повышение зарплат порядка 4,6 млн россиян.

Отметим, что сейчас МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц. Нынешний размер "минималки" был установлен с 1 января 2025 года.

Напомним, в Алтайском крае могут поднять МРОТ выше 28 тыс. рублей для работников частных предприятий.