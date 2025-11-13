Повышение МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году поддержали в Госдуме
Минимальная зарплата в стране увеличится на 21%
13 ноября 2025, 17:24, ИА Амител
Комитет Государственной Думы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц. Соответствующее решение комитета опубликовано в думской электронной базе, сообщает ТАСС.
Изменения вносятся в статью 1 федерального закона (ФЗ) "О минимальном размере оплаты труда". Новый МРОТ вступит в силу с 1 января 2026 года. Таким образом, минимальная зарплата в стране вырастет на 21%.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что увеличение МРОТ обеспечит повышение зарплат порядка 4,6 млн россиян.
Отметим, что сейчас МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц. Нынешний размер "минималки" был установлен с 1 января 2025 года.
Напомним, в Алтайском крае могут поднять МРОТ выше 28 тыс. рублей для работников частных предприятий.
17:42:44 13-11-2025
Позор, люди получающие больше полмиллиона зарплаты устанавливают нам прожиточный минимум в 27 тысяч.
20:09:34 13-11-2025
Гость (17:42:44 13-11-2025) Позор, люди получающие больше полмиллиона зарплаты устанавли... это не прожиточный минимум вовсе. Это Минимальный Размер Оплаты Труда.
20:15:54 13-11-2025
Гость (20:09:34 13-11-2025) Это Минимальный Размер Оплаты Труда. Угу. За 160 с плюсом часов работы в месяц. Куда же такие деньжищи тратить? Есть Мазератти и Ламборджини. Может быть мерса взять или ауди люксовых? Чтоб в гараже свободного места было меньше...
23:50:50 13-11-2025
Гость (20:09:34 13-11-2025) это не прожиточный минимум вовсе. Это Минимальный Размер Опл... Прожиточный минимум ещё меньше - у пенсов 14тыс., у детей - 16
19:34:58 13-11-2025
Еще какой!!! В самой богатой стране по природным ресурсам!!!
20:05:54 13-11-2025
Кругом какое то вранье .Народ пора спасать пенсиоеров - реально .
13:38:19 17-11-2025
А педагогам что делать? Высшая категория 20000 тысяч. А все стимулирующие уйдут в МРОТ. Отлично. И ещё претензии к педагогам, что плохо учат.