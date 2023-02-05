Пожарные спасли людей из горящего дома в алтайском селе

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи

05 февраля 2023, 15:10, ИА Амител

Пожар произошёл в многоквартирном доме в селе Славгородское 5 февраля. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

К моменту прибытия спасателей из-под крыши дома шёл густой дым. Около получаса потребовалось для того, чтобы сбить пламя.

Огонь повредил потолочное перекрытие, стену дома и личные вещи хозяев. Из огня вывели мужчину и женщину.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пострадавших нет.