Вероятность такого развития событий ученые оценивают в 26%

14 июля 2025, 09:10, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Солнечная активность в последние дни значительно усилилась, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. 12 июля ученые сообщили о двух мощных вспышках уровня M, считающихся сильными. Как правило, такие явления сопровождаются магнитными бурями, которые влияют на самочувствие метеопатов, провоцируя симптомы от головокружения до обострения хронических заболеваний.

О том, ждать ли магнитную бурю 14 июля 2025 года и насколько мощной она может быть, – в материале amic.ru.

Будет ли магнитная буря 14 июля 2025 года?

Точной информации о возникновении геомагнитного шторма нет: специалисты обычно могут лишь оценить вероятность развития событий, опираясь на данные о магнитосфере.

При этом, согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, шанс возникновения геомагнитного шторма ученые оценивают в 26%. Это невысокий показатель угрозы, так что нас, скорее, ждет спокойствие, чем магнитная буря.

Какова вероятность магнитной бури 14 июля?

Возбуждения в магнитосфере эксперты прогнозируют с вероятностью 35%. А возможность спокойной обстановки в магнитном поле Земли оценивается в 39%. Следовательно, вероятность магнитной бури, по сравнению с другими показателями, низка. Однако развитие событий все еще может измениться.

Насколько мощной может быть магнитная буря 14 июля?

Несмотря на относительное спокойствие геомагнитной обстановки, с 09:00 до 12:00 по московскому времени мощность вспышек в магнитосфере будет приближаться к четырем баллам. Это говорит о том, что состояние магнитного поля Земли будет близким к возбужденному. Но магнитных бурь, даже слабых, пока не предвидится.

Как защититься от магнитной бури?

Если верить врачам, то лучшее, что можно сделать, – не накручивать себя. Воздействие магнитных бурь на человека еще не доказано учеными. Поэтому вместо переживаний лучше хорошо высыпаться, пить достаточное количество воды и не забывать о физической активности. Тогда никакие геомагнитные штормы не будут вам страшны.