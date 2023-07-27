Правительство утвердило форму повестки для мобилизации
В ней ни слова о том, что мобилизация – частичная
27 июля 2023, 07:35, ИА Амител
Российское правительство утвердило форму повестки по мобилизации. До этого военкоматы пользовались типовой формой повестки, которые присылают срочникам, а теперь представлен совершенно новый вариант. Документ опубликован на портале правовой информации.
В повестке сказано, что гражданин в указанное время должен явиться в военкомат в соответствии с указом президента, иначе его ждет уголовная или административная ответственность. Также рекомендуют взять с собой продукты и туалетные принадлежности.
Уведомление продублируют в электронной форме в личном кабинете на "Госуслугах". Врученной повестка будет считаться после размещения на цифровых сервисах.
Отметим, что в повестке по мобилизации нет ни слова о том, что мобилизация – частичная. Именно так власти называли предыдущую мобилизацию, которая проходила в стране осенью 2022 года.
Напомним, на днях Госдума приняла закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат и другие нарушения при призыве на военную службу, сразу во втором и третьем (итоговом) чтениях. Суммы, которые придется платить нарушителям, увеличились в разы.
07:42:46 27-07-2023
умиляет предложение-Врученной повестка будет считается после размещения на цифровых серверах,проще говоря теперь это твои проблемы и ты должен их решать сам(а почему они не дописали что надо захватить с собой всю военную амуницию с оружием и боеприпасами?)
08:15:50 27-07-2023
я думаю - с 1 октября . какие еще мнения ?)
08:21:09 27-07-2023
Вообще тут много, что умиляет, войны нет, а мобилизация есть.
08:42:55 27-07-2023
Государство просто занимается реорганизацией системы военкоматов, организации призыва. Эта архаичная структура оставалась неизменной с середины прошлого века, они 70 лет не менялись. И когда возникла необходимость в мобилизации в прошлом году случился коллапс. Инфа кривая, неполная, брали тех, кого не надо было, и не брали тех, кто подлежал мобилизации. Реальности сильно изменились, люди меняют место жительства, не сообщая об этом, не информируют о составе семьи или состоянии здоровья. По сути военкоматы остались единственной госструктурой, где учет велся на бумаге, а не в цифре. Это не 21-й век, это 19-й век. Насчет самой мобилизации: в прошлом году мобилизация потребовалась для закрытия линии фронта в полторы тысячи километров против более, чем 800 тысячной армии врага. Кстати, тут никто не смотрел видео, где салоедские военкомы на улицах хватают людей и закидывают в свои машины? Вам было бы лучше, если бы и у нас так было? Вы просто иногда включайте голову.
10:06:42 27-07-2023
не ссорьтесь! все ещё повоюем... в мировой практике, границы стран и границы их влияний, устанавливаются, или лучше сказать всегда устанавливались, только после мировых войн. после развала СССР, все последние Ялтинско-Потсдамские договорённости, и их Хельсинский заключительный акт от 75 года, пришли в несоответствие сегодняшней действительности!!! поэтому все сегодня на мировом уровне нервничают и пытаются правдами и не правдами тянуть "одеяло" на себя...! все мировые влиятельные люди понимают, что нужна третья мировая! но ни кто не хочет начать первым...! я конечно как простой пролетариат этого категорически не хочу!!! но попробуй это объясни мировому Капиталу!? кризис которого всегда заканчивался войной! В общем, сколько не спорь, сколько не принимай законов и видов повесток... юридическое международное несоответствие должно разрешиться... и нам в этом придётся участвовать! другой вопрос на основе чего? и придерживаясь какой идеологии и принципов?! вот что нужно обсуждать! что бы вы не думали, что бы вы не читали, какие бы свои проблемы не решали - помните это! Сегодня нельзя этого не понимать!..
10:09:27 27-07-2023
Дружно отказываемся от интернета. Нет у меня обязанности платить связистам.
10:26:01 27-07-2023
Гость (10:09:27 27-07-2023) Дружно отказываемся от интернета. Нет у меня обязанности пла... обязанности перед связистами нет, а аккаунт на госуслугах есть...
11:04:40 27-07-2023
Гость (10:26:01 27-07-2023) обязанности перед связистами нет, а аккаунт на госуслугах ес... уверен?
11:03:12 27-07-2023
ни штраф, ни угрозы тюрьмы не заставят меня бросить семью и уехать погибнуть на чужбине.
11:16:55 27-07-2023
Гость (11:03:12 27-07-2023) ни штраф, ни угрозы тюрьмы не заставят меня бросить семью и ... Ты семью с собой в Бишкек забираешь?) ну-ну) удачи) правда недолго ты там протянешь)
14:14:04 27-07-2023
Гость (11:16:55 27-07-2023) Ты семью с собой в Бишкек забираешь?) ну-ну) удачи) правда н... Сколько вы протянете в Луганске?
15:53:28 27-07-2023
Гость (11:03:12 27-07-2023) ни штраф, ни угрозы тюрьмы не заставят меня бросить семью и ... Что тут за сволота вместо аудитории… Люто ненавижу таких как ты.
18:06:26 27-07-2023
Гость (15:53:28 27-07-2023) Что тут за сволота вместо аудитории… Люто ненавижу таких как... Твои проблемы
15:31:55 27-07-2023
Там количество воюющих с обеих сторон примерно одинаково.Однако, к примеру, в той же драке:чем больше дерущихся с одной стороны,тем она быстрее закончится и с меньшими потерями.