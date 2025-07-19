Представлен электросамокат, который может разгоняться до 160 км/ч

Стоит такой СИМ как автомобиль

19 июля 2025, 15:15, ИА Амител

Фото: Michel Grolet / unsplash.com

Британская компания Bo представила электросамокат Turbo, который может разгоняться до 160 км/ч, сообщает Engadget.

Достигать таких скоростей самокату позволяет двухмоторная установка общей мощностью 24 000 Вт. Запас хода достигает 240 км.

Стоимость новинки составляет 29 500 евро, что примерно равно 2,7 млн рублей по курсу. Производитель планирует ограниченный тираж.

