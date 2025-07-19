Представлен электросамокат, который может разгоняться до 160 км/ч
Стоит такой СИМ как автомобиль
19 июля 2025, 15:15, ИА Амител
Фото: Michel Grolet / unsplash.com
Британская компания Bo представила электросамокат Turbo, который может разгоняться до 160 км/ч, сообщает Engadget.
Достигать таких скоростей самокату позволяет двухмоторная установка общей мощностью 24 000 Вт. Запас хода достигает 240 км.
Стоимость новинки составляет 29 500 евро, что примерно равно 2,7 млн рублей по курсу. Производитель планирует ограниченный тираж.
Ранее в ГД рассказали, будут ли запрещать электросамокаты в России.
15:37:42 19-07-2025
Рожденный ползать летать не может.
15:42:57 19-07-2025
родители. купите детям ЭТО !
15:44:48 19-07-2025
Может теще подкупить такой?
16:00:32 19-07-2025
Продавать нужно по максимально низкой цене. Отличный аппарат для самовыпиливания!!!
17:28:24 19-07-2025
Даешь такой каждом доставщику!
И норматив времени доставки им сократить до 2 минут
20:24:40 19-07-2025
Ух ты! Это значит, мозги по асфальту можно размазать аж на 200 метров!
01:54:28 20-07-2025
Ну, наконец то, дождались!
05:20:51 20-07-2025
Ну все- если сильно подешевеет- пешеходы на тротуаре долго мучиться не будете. Потом еще лет 10 будут вести дискуссии- запретить им ездить по тротуару или просто ограничить скорость до 120 км. Если что-ирония.
11:30:05 23-07-2025
Посмотрите видео на ютубе. Самый быстрый самокат. И все станет ясно. У нас, в России 211 км.ч