Представлен электросамокат, который может разгоняться до 160 км/ч

Стоит такой СИМ как автомобиль

19 июля 2025, 15:15, ИА Амител

Фото: Michel Grolet / unsplash.com
Британская компания Bo представила электросамокат Turbo, который может разгоняться до 160 км/ч, сообщает Engadget.

Достигать таких скоростей самокату позволяет двухмоторная установка общей мощностью 24 000 Вт. Запас хода достигает 240 км.

Стоимость новинки составляет 29 500 евро, что примерно равно 2,7 млн рублей по курсу. Производитель планирует ограниченный тираж.

Ранее в ГД рассказали, будут ли запрещать электросамокаты в России.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:37:42 19-07-2025

Рожденный ползать летать не может.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

15:42:57 19-07-2025

родители. купите детям ЭТО !

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:44:48 19-07-2025

Может теще подкупить такой?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Свирепый Чарли

16:00:32 19-07-2025

Продавать нужно по максимально низкой цене. Отличный аппарат для самовыпиливания!!!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:24 19-07-2025

Даешь такой каждом доставщику!
И норматив времени доставки им сократить до 2 минут

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:40 19-07-2025

Ух ты! Это значит, мозги по асфальту можно размазать аж на 200 метров!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:54:28 20-07-2025

Ну, наконец то, дождались!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:20:51 20-07-2025

Ну все- если сильно подешевеет- пешеходы на тротуаре долго мучиться не будете. Потом еще лет 10 будут вести дискуссии- запретить им ездить по тротуару или просто ограничить скорость до 120 км. Если что-ирония.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пользователь

11:30:05 23-07-2025

Посмотрите видео на ютубе. Самый быстрый самокат. И все станет ясно. У нас, в России 211 км.ч

  0 Нравится
Ответить
