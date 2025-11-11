Предстоящая зима станет для россиян самой короткой по числу рабочих дней за 20 лет

Аналогичная ситуация наблюдалась зимой 2004–2005 годов

11 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

Предстоящая зима станет для россиян самой короткой по количеству рабочих дней за последние два десятилетия – всего 56 из 90, сообщает ТАСС со ссылкой на расчеты специалистов.

Как объяснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, это связано с продолжительными новогодними каникулами.

«Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», – отметил депутат.

С учетом дополнительного выходного 31 декабря общая продолжительность новогодних и рождественских праздников составит 12 дней.

Аналогичная ситуация наблюдалась зимой 2004–2005 годов. В обычные годы россияне работают зимой в среднем 57–58 дней, а рекорд по числу рабочих дней пришелся на зиму 2013–2014 годов – тогда их было 59.

Ранее вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков выступил с инициативой предоставить регионам России право сдвигать начало рабочего дня в зимний период. Парламентарий пояснил, что такая мера позволит людям использовать светлое время суток, поскольку зимой многие уходят на работу и возвращаются домой в темноте.