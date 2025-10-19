В Госдуме предложили разрешить регионам сдвигать начало рабочего дня зимой

Владислав Даванков пояснил, что такая мера позволит людям использовать светлое время суток, поскольку зимой многие уходят на работу и возвращаются домой в темноте

19 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков выступил с инициативой предоставить регионам России право сдвигать начало рабочего дня в зимний период. В интервью ТАСС парламентарий пояснил, что такая мера позволит людям использовать светлое время суток, поскольку зимой многие уходят на работу и возвращаются домой в темноте.

«На Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время [начала рабочего дня], хотя бы просто, чтобы видеть свет дневной. Очень часто идешь на работу, а дети в школу – вышли в ночь, вернулись в ночь», – отметил Даванков.

По его словам, регионы могли бы рекомендовать работодателям сдвигать начало рабочего дня на 30–60 минут. Парламентарий подчеркнул, что подобная практика успешно применяется в других странах, например в Китае, где каждый регион устанавливает рекомендованное время начала рабочего дня.

Даванков также обратил внимание на негативные последствия отсутствия солнечного света: недостаток витамина D и плохое настроение. Он сообщил, что инициатива может быть выдвинута в текущую сессию Госдумы, после изучения общественного мнения.

Ранее сообщалось, что законопроект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час внесут в Госдуму. По мнению депутатов, это один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда.