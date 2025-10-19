В Госдуме предложили разрешить регионам сдвигать начало рабочего дня зимой
Владислав Даванков пояснил, что такая мера позволит людям использовать светлое время суток, поскольку зимой многие уходят на работу и возвращаются домой в темноте
19 октября 2025, 16:30, ИА Амител
Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков выступил с инициативой предоставить регионам России право сдвигать начало рабочего дня в зимний период. В интервью ТАСС парламентарий пояснил, что такая мера позволит людям использовать светлое время суток, поскольку зимой многие уходят на работу и возвращаются домой в темноте.
«На Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время [начала рабочего дня], хотя бы просто, чтобы видеть свет дневной. Очень часто идешь на работу, а дети в школу – вышли в ночь, вернулись в ночь», – отметил Даванков.
По его словам, регионы могли бы рекомендовать работодателям сдвигать начало рабочего дня на 30–60 минут. Парламентарий подчеркнул, что подобная практика успешно применяется в других странах, например в Китае, где каждый регион устанавливает рекомендованное время начала рабочего дня.
Даванков также обратил внимание на негативные последствия отсутствия солнечного света: недостаток витамина D и плохое настроение. Он сообщил, что инициатива может быть выдвинута в текущую сессию Госдумы, после изучения общественного мнения.
Ранее сообщалось, что законопроект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час внесут в Госдуму. По мнению депутатов, это один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда.
18:15:28 19-10-2025
И этот туда же((((. Двигали уже время туда-сюда. Память отшибло? Даже коровы не хотели доиться, помню. ОСТАВЬТЕ ВРЕМЯ В ПОКОЕ, ЭТО УЖЕ БЫЛО!((((((((((((((((((
18:55:44 19-10-2025
Барнаул, зима, светло в 9 утра, темно в 17 часов, чё он куда хочет сдвинуть?
18:56:03 19-10-2025
солнечные лучи действительно вырабатывают в мозге серотонин - гормон хорошего настроения. Полчаса и даже час ничего не дадут. Лучше в выходные и праздники организовывать уличные мероприятия, чтобы вытянуть народ под лучи Солнца. Пользы больше. А то все выходные и праздники люди дома зависают.
19:11:24 19-10-2025
Куда сдвигать? Заполночь возвращаться домой?
22:00:07 19-10-2025
"...многие уходят на работу и возвращаются домой в темноте..."
🤣🤣🤣🤣🤣
В Антарктиду всех переселять на зиму. А на лето - в Арктику.
🤣🤣🤣🤣
Очередной сказочный.