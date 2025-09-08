"Прислали инструкцию, но ответа нет". Абоненты жалуются на ошибки в новой системе звонков
С 1 сентября в стране вступили в силу новые правила борьбы со спамом и мошенниками
08 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
С 1 сентября в России стала обязательной маркировка телефонных звонков. Абоненты увидят, кто им звонит, даже с незнакомых номеров, и смогут разрешать вызовы только от определенных организаций. Настроить входящие можно через своего сотового оператора – в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Этот новый инструмент – часть масштабного пакета мер по борьбе с киберпреступностью, но механизм пока дает сбои. Так, слушательница "Бизнес ФМ" из Санкт-Петербурга Анастасия пожаловалась, что звонки с ее номера другим абонентам поступают с маркировкой "Мошенники" или "Организация". Она позвонила на горячую линию своего оператора, спустя полчаса прослушивания успокаивающей музыки ее наконец-то соединили с консультантом.
«Долго, долго мы там переключались, потом просто прислали мне инструкции сообщением о том, что я должна написать на электронную почту об этой ситуации и попросить снять признак с моего номера. Как он там оказался, они не ответили, ничего не сказали. И, кстати, до сих пор еще никакого ответа нет», – рассказала Анастасия.
Ей просто пришло сообщение, что ее номер "имеет вероятностный признак категории, который доводится до других абонентов на экране телефона" и это не препятствует приему звонка. То есть физически отвечать ей могут. Просто, скорее всего, не станут.
Почему в системе есть такие ошибки, объясняет технический директор "Колибрити Групп" Александр Кукульчук:
«Это могло быть автоматизированно: в каком-то сливе с каких-то сайтов, отзывов. Тем более сейчас используется искусственный интеллект для анализа того, кто звонил. Номер стал так отображаться сразу во всех базах, а не у конкретного оператора. Фактически в один момент все абоненты начали получать обратную связь с меткой "Организация" или "Нежелательный"».
Осложняется и жизнь предпринимателей. По новым правилам они обязаны предоставлять абоненту не только название своей организации или фамилию, но еще и категорию вызова по виду деятельности – недвижимость, реклама, банк и прочее. Максимальный размер пометки – до 32 символов.
Для маркировки придется подписать договор со своим оператором. О стоимости нововведения не сообщается. Но, например, Ирина Старостина, основательница одноименного центра красоты и здоровья, убеждена, что для ее бизнеса эти траты будут посильными:
«В череде того, что у нас дополнительных расходов стало и так много, на мой взгляд, это не та сумма, которая прям ударит по бизнесу. Но в целом расходная часть растет, и, к сожалению, это скажется на цене для конечного потребителя, как это всегда бывает. Потому что растут все расходы».
О том, как маркировка скажется на процессах, которые напрямую завязаны на обзвоны, рассуждает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак:
«Если мы договорились с клиентом ему набрать, то вероятность, что он пропустит наш звонок, будет гораздо меньше».
Понесут затраты и операторы связи, причем значительные. По оценкам Минцифры, стоимость внедрения обязательной маркировки, а также дальнейшее развитие и поддержка инфраструктуры превысит 11 млрд рублей за шесть лет. Пока что за отсутствие маркировки звонков нет штрафов ни для бизнеса, ни для операторов связи. Однако оператор вправе блокировать анонимные вызовы.
10:17:53 08-09-2025
Ну сейчас операторы связи берут деньги, а услуги по мобильному интернету не оказывают, нет мобильного инета ни на работе ни дома, операторы Мегафон и Билайн. Но абонплату не уменьшают, посылают лесом, ссылаются на какие-то обстоятельства. И тут мы слышим опять их нытье про их неизбежные затраты и как следствие основание для повышения цен. Вы за текущую оплату ничего не делаете, не должно быть никакого повышения однозначно !!!
10:42:25 08-09-2025
Гость (10:17:53 08-09-2025) Ну сейчас операторы связи берут деньги, а услуги по мобильно... Вчера подсказали, что некоторые порталы работают при, казалось бы, отсутствии интернета на улицах города. Это госуслуги, вк и чуток других. Попробуйте.
11:31:38 08-09-2025
Гость (10:42:25 08-09-2025) Вчера подсказали, что некоторые порталы работают при, казало... Мне не нужны госуслуги и тем более ВК, мне нужна нормальная работа мессенджеров, электронной почты, служб заказа такси, доступ к инет-магазинам и т.п. А этого сейчас нет, мобильный инет не работает вообще.
11:53:43 08-09-2025
Гость (11:31:38 08-09-2025) этого сейчас нет, мобильный инет не работает вообще. ... Работает, но не везде... На Сулиме все нормально. В центре все плохо.
12:20:36 08-09-2025
Гость (11:53:43 08-09-2025) Работает, но не везде... На Сулиме все нормально. В центре в... Живу на Октября, работаю на Баварина, мобильного инета нет ни там ни там, красота.
10:41:16 08-09-2025
Юрлиц подталкивают заключать договоры со всеми операторами, абонентам которых будут поступать звонки от этого юрлица. Предварительно дополнительные расходы составят: несколько тысяч в месяц абонплаты каждому оператору + 3 руб за факт звонка + 0,5 руб поминутно. Это очень хлопотно и много.
А работать это будет так: в глубинке на бомжа регистрируется компания, условно, "Водоканал-сервис", заключают договор с операторами, и жители страны получат маркированные звонки от мошенников.