"Прислали инструкцию, но ответа нет". Абоненты жалуются на ошибки в новой системе звонков

С 1 сентября в стране вступили в силу новые правила борьбы со спамом и мошенниками

08 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Молодой человек. Смартфон / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

С 1 сентября в России стала обязательной маркировка телефонных звонков. Абоненты увидят, кто им звонит, даже с незнакомых номеров, и смогут разрешать вызовы только от определенных организаций. Настроить входящие можно через своего сотового оператора – в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Этот новый инструмент – часть масштабного пакета мер по борьбе с киберпреступностью, но механизм пока дает сбои. Так, слушательница "Бизнес ФМ" из Санкт-Петербурга Анастасия пожаловалась, что звонки с ее номера другим абонентам поступают с маркировкой "Мошенники" или "Организация". Она позвонила на горячую линию своего оператора, спустя полчаса прослушивания успокаивающей музыки ее наконец-то соединили с консультантом.

«Долго, долго мы там переключались, потом просто прислали мне инструкции сообщением о том, что я должна написать на электронную почту об этой ситуации и попросить снять признак с моего номера. Как он там оказался, они не ответили, ничего не сказали. И, кстати, до сих пор еще никакого ответа нет», – рассказала Анастасия.

Ей просто пришло сообщение, что ее номер "имеет вероятностный признак категории, который доводится до других абонентов на экране телефона" и это не препятствует приему звонка. То есть физически отвечать ей могут. Просто, скорее всего, не станут.

Почему в системе есть такие ошибки, объясняет технический директор "Колибрити Групп" Александр Кукульчук:

«Это могло быть автоматизированно: в каком-то сливе с каких-то сайтов, отзывов. Тем более сейчас используется искусственный интеллект для анализа того, кто звонил. Номер стал так отображаться сразу во всех базах, а не у конкретного оператора. Фактически в один момент все абоненты начали получать обратную связь с меткой "Организация" или "Нежелательный"».

Осложняется и жизнь предпринимателей. По новым правилам они обязаны предоставлять абоненту не только название своей организации или фамилию, но еще и категорию вызова по виду деятельности – недвижимость, реклама, банк и прочее. Максимальный размер пометки – до 32 символов.

Для маркировки придется подписать договор со своим оператором. О стоимости нововведения не сообщается. Но, например, Ирина Старостина, основательница одноименного центра красоты и здоровья, убеждена, что для ее бизнеса эти траты будут посильными:

«В череде того, что у нас дополнительных расходов стало и так много, на мой взгляд, это не та сумма, которая прям ударит по бизнесу. Но в целом расходная часть растет, и, к сожалению, это скажется на цене для конечного потребителя, как это всегда бывает. Потому что растут все расходы».

О том, как маркировка скажется на процессах, которые напрямую завязаны на обзвоны, рассуждает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак:

«Если мы договорились с клиентом ему набрать, то вероятность, что он пропустит наш звонок, будет гораздо меньше».

Понесут затраты и операторы связи, причем значительные. По оценкам Минцифры, стоимость внедрения обязательной маркировки, а также дальнейшее развитие и поддержка инфраструктуры превысит 11 млрд рублей за шесть лет. Пока что за отсутствие маркировки звонков нет штрафов ни для бизнеса, ни для операторов связи. Однако оператор вправе блокировать анонимные вызовы.