Минтруд предложил создать межведомственную комиссию, которая будет решать такие вопросы оперативнее

14 июля 2025, 11:30, ИА Амител

В 2027 году в России могут внедрить механизм, который поможет оспорить назначение и размер пенсии без обращения в суд. Такой законопроект уже разработали в Минтруде, сообщает "Парламентская газета". Издание уточняет, что это позволит оперативно снимать спорные вопросы с помощью специально созданной межведомственной комиссии.

При этом возможность увеличить пенсионные выплаты у россиян есть уже сейчас: это уход на заслуженный отдых позже положенного времени и покупка пенсионных баллов.

О том, как будет работать новый институт, и о способах, которые помогут поднять пенсии в 2025 году, – в материале amic.ru.

Правда ли, что размер пенсии можно будет оспорить без обращения в суд?

Согласно законопроекту, в 2027 году заниматься этими вопросами будет межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав граждан. Ей будет проще удостовериться, что некоторые периоды стажа будущего пенсионера выпали при подсчете. В случае необходимости устранять пробелы будут эксперты из ФНС, Роструда и других структур.

Как подчеркивает "Парламентская газета", благодаря этому механизму возникшие недоразумения будут решаться оперативнее, без обращения в суд.

Почему этот механизм важен?

Сейчас Социальный фонд не может пересмотреть отказ в назначении пенсии либо пересчитать ее размер, если у будущего пенсионера нет сведений, подтверждающих право на выплату. Он не имеет права сам устанавливать факты, поэтому гражданам нужно обращаться в суд. А досудебный механизм, в свою очередь, ускорит принятие необходимых решений.

"Социальный фонд выносит решения о назначении пенсий на основе определенных законодательством документов. Социальный фонд не имеет права делать выводы, самостоятельно устанавливать факты, имеющие значение для назначения пенсии, если требуемый документ отсутствует. В таких ситуациях гражданам, чтобы подтвердить период стажа, приходится обращаться в суд. Введение досудебного механизма урегулирования жалоб позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений", – пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

В России уже есть такая практика?

Да, ею активно пользуются в новых регионах. С 2015 года они работают в Крыму и Севастополе, а с 2023 года – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Почему важно контролировать учет стажа?

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, пенсию могут рассчитать неправильно из-за ошибок в документах или отсутствия соответствующих справок:

"Пенсия может быть существенно занижена, если некоторые периоды работы не были учтены из-за ошибок в документах или непредоставления справок. Важно заказать выписку из индивидуального лицевого счета через портал "Госуслуги" или обратиться в Социальный фонд. Если вы видите, что учтены не все периоды работы, необходимо предоставить подтверждающие документы: архивные справки, копии трудовых договоров, трудовую книжку", – рассказал парламентарий.

Как в России формируют пенсии по старости в 2025 году?

Страховые пенсии по старости состоят из двух частей: фиксированной и страховой. Фиксированная выплата в 2025 году составляет 8907 рублей 70 копеек. Вторую часть пенсии назначают индивидуально. Это зависит от общего трудового стажа и среднего заработка до 1 января 2002 года, а также от суммы пенсионных взносов после этой даты.

В 2025 году для назначения пенсии нужно 30 баллов и от 15 лет стажа.

В издании также пояснили, как Соцфонд считает стаж: до 2002 года учитывают документально подтвержденные периоды работы. Это может быть записью в трудовой книжке или справка. После 2002 года учитывают только годы, за которые работодатель отчислял страховые взносы в Пенсионный, а сейчас в Социальный фонд. Кроме того, право на пенсию определяют нестраховые периоды:

служба в армии;

уход за ребенком до полутора лет, за престарелыми и инвалидами I группы;

время, когда человек не работал и состоял на учете в службе занятости.

Как можно повысить себе пенсию в 2025 году?

1. Отложить выход на пенсию

Обратиться за назначением выплаты можно после достижения пенсионного возраста. Со слов члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, пенсию можно увеличить на 40%, если дополнительно проработать пять лет.

2. Купить пенсионные баллы

Теоретически позволит повысить пенсию еще один механизм, предусмотренный законодательством. Можно докупить пенсионные баллы, уплатив в Соцфонд добровольные взносы. Однако выгодно это не всем – баллы не дешевые.

"Например, в этом году можно докупить лишь восемь баллов, но стоит это свыше 400 тысяч рублей", – прокомментировала Светлана Бессараб.

Сергей Гаврилов уверен: докупка баллов имеет смысл, если человек недобрал минимальное количество для назначения пенсии: