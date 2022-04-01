Алтайские бизнесмены теперь могут размещать рекламу на радио онлайн

Медиахолдинг «FM-Продакшн» подключился к федеральному проекту GETRADIO. С марта 2022 года клиентам сервиса доступно самостоятельное размещение рекламы в эфире 12 радиостанций Барнаула в режиме онлайн благодаря интеграции с медиапланером ADS.

«Новые технологии упрощают процессы обмена данными, сохраняя при этом конфиденциальность и открывая дополнительные возможности для бизнеса. Объединив на общей платформе радиостанции, мы помогаем рекламодателям быстро и эффективно размещать рекламу на радио в городах России», — сказала SEO-специалист GETRADIO Марина Филатова.

Платформа экономит время на переговоры и поиск радиоплощадки. Здесь можно подбирать онлайн наиболее подходящие станции, выбирать эффективное время для трансляций, определиться с их количеством. Помимо рекомендательной системы, есть возможность индивидуальной настройки каждой рекламной кампании: от хронометража до целевой аудитории.

Присоединившийся к маркетплейсу GETRADIO «FM-Продакшн» является одним из крупнейших медиахолдингов за Уралом.

«Несмотря на растущую популярность продвижения в интернете, радио по-прежнему остаётся одним из наиболее эффективных охватных рекламных каналов. Рекламодатели включают его в свой медиамикс для решения имиджевых и продуктовых задач. При этом „FM-Продакшн“ всегда стремится использовать новые технологии и предлагает рекламодателям размещение рекламы на радио с помощью онлайн-инструментов, что соответствует тенденциям времени и способу потребления», — сказала коммерческий директор медиагруппы «FM-Продакшн» Ирина Колясникова.

Напомним, проект GETRADIO был запущен в конце 2020 года в партнёрстве с холдингом «Выбери Радио». На сегодняшний день на платформе уже представлено более 170 радиостанций из 56 городов России, на которых рекламодатели могут самостоятельно размещать рекламу.