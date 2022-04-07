Алтайским школьникам рассказали о кибербуллинге и фальшивых аккаунтах

«Ростелеком» на школьных каникулах провел мастер-класс по безопасности в интернете для участников детского языкового лагеря «Саншайн» в Новоалтайске. Учащимся 1-6 классов показали серию познавательных короткометражных фильмов и рассказали о выходе новой книги для детей «Этот прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Съемки мини-сериала и издание книги состоялись по инициативе и при поддержке федерального оператора.

«Ростелеком» презентовал школьникам три из шести сюжетов, в которых рассказывается о том, как отличить фальшивый аккаунт от настоящего, проверить на достоверность тревожные спам-сообщения и избежать виртуального буллинга. После просмотра представители оператора еще раз повторили с аудиторией советы, звучавшие в финале каждой истории.

«Наши дети увидели ситуации, в которые кто-то из них наверняка уже попадал. Хорошо, что такие темы, как буллинг, перестали замалчивать. Ребенок смотрит и понимает, что не он один это пережил, и что есть правила поведения, которые помогут преодолеть стресс и поверить в себя. Урок по информационной безопасности, безусловно, был полезным для наших ребят», — сообщила директор языкового центра «Саншайн» Светлана Масловская.

Мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых» о распространенных интернет-угрозах снял режиссер Даниил Бергер совместно с творческим объединением «Группа товарищей». Большую часть ролей исполнили воспитанники театральных студий при Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной в Москве. Консультантами выступили эксперты по информационно безопасности компании «Ростелеком-Солар».

Книга ИТ-журналиста Станислава Макарова «Этот прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» задумывалась как сборник практических советов о том, как избежать неприятностей в цифровом мире, распознать попытку обмана и выбрать в конкретной ситуации правильную линию поведения. В предисловии издания сказано, что книга поможет учителям и родителям повысить уровень защищенности от киберугроз.

«Надо понимать, что опасность в интернете представляют не технологии, а люди, которые используют их в нечистоплотных целях. Поэтому главная задача школьников — распознать и вовремя увидеть, что за простым сообщением или невинной просьбой из чата или незнакомого аккаунта стоит мошенник, человек, который хочет получить от общения какую-то выгоду. Наш мини-сериал и книга как раз помогают найти правильное решение в таких ситуациях», — сообщила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.

Мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых» доступен в видеосервисе Wink. Скачать электронную версию книги можно бесплатно на сайте «Ростелекома».