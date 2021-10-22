Алтайский медуниверситет выиграл VII чемпионат Сибири по массажу

Специалисты Алтайского государственного медицинского университета стали лучшими на VII чемпионате Сибирского федерального округа по массажу. Соревнования проходили с 19 по 20 октября 2021 года в Барнауле, сообщает пресс-служба университета.

Программа чемпионата включала две дисциплины: обязательную – классический массаж и произвольную – медицинский массаж, спа-программы и др.

В соревнованиях приняли участие 24 специалиста из разных городов и регионов России (Барнаул, Белокуриха, Новокузнецк, Республика Алтай, Новосибирская, Московская области и др.).

Алтайский край и АГМУ представляла кафедра медицинской реабилитологии с курсом ДПО.

Конкуренция среди участников чемпионата была очень высокой – все оказались опытными специалистами. Но лидером в номинации "Медицинский массаж", а также абсолютным чемпионом СФО в 2021 году стала Нина Шишкина, представлявшая массажную школу алтайского вуза.

В декабре 2021 года Нина отправится на чемпионат России.

"Главный судья соревнований отметил высокий профессиональный уровень подготовки кадров по специальности "медицинский массаж" на базе АГМУ, – говорит завкафедрой медицинской реабилитологии, проректор по учебной работе Игорь Бабушкин. – Особенно хочется отметить дорогую награду – победителю вручена книга "Уроки здоровья с Алтая", написанная и изданная в честь памяти учителя и основателя Алтайской школы массажа и физической реабилитации, заслуженного врача РФ, доцента кафедры – Чудимова Вячеслава Фёдоровича".

Добавим, мероприятие проводилось под эгидой управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Национальной федерации массажистов.