Алтайское предприятие «Содружество» приняло участие в «Фабрике процессов»

На «Фабрике процессов» прошли занятия для сотрудников ООО «Содружество», входящего в Лесную холдинговую компанию «Алтайлес». В тренинге принимали участие 17 представителей предприятия: от станочников до начальника цеха домостроения.

«Фабрика процессов» должна была помочь сотрудникам в оптимизации работы цеха производства домокомплектов из клееного бруса. В итоге участники обучения расширили знания и навыки применения инструментов бережливого производства. Выйдя из привычной обстановки работы и сменив роли, они начали по-новому выстраивать взаимодействие внутри команды.

Как показывает практика, после такого опыта повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлечённость коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

«У нас отличная, слаженная команда сотрудников. Давайте с тем же энтузиазмом возьмёмся за процесс улучшений на нашем предприятии, как на сегодняшней „Фабрике“! Только совместными усилиями мы сможем вывести эффективность производства на принципиально новый уровень и через это повысить доходы сотрудников предприятия», — призвал сотрудников начальник цеха домостроения Алексей Козлов.

Напомним, предприятие участвует в национальном проекте «Производительность труда».

«Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.