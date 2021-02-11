Барнаульцев приглашают на "Лыжню России"

Жителей и гостей краевой столицы приглашают присоединиться к всероссийской акции "Лыжня России".

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Прочее Лыжные трассы запустили в барнаульских парках

Как сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте", мероприятие пройдет 14 февраля на базе "Славное" (ул. Широкая просека, 15).

На 12:00 запланированы старты детей до 14 лет и людей с ограниченными возможностями. Им предстоит преодолеть 2 км.

В 13:00 на пятикилометровую дистанцию выйдут юноши и девушки до 18 лет. Завершает спортивную программу 10-километровый лыжный забег для взрослых. Он стартует в 14:00.

Участников угостят чаем и горячей выпечкой. Им необходимо зарегистрироваться с 09:00 до 11:45, предоставив комиссии документы и справку от врача.