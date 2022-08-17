Более 3,5 млн часов записи: «Ростелеком» подвел итоги видеонаблюдения на ЕГЭ-2022

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение на ЕГЭ в 2022 году. Более 132 тысяч камер, установленных компанией, вели бесперебойную онлайн-трансляцию досрочного и основного периодов экзаменов.

Для сдачи ЕГЭ в 2022 году было задействовано более пяти тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в 97 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 59 странах. В пунктах, расположенных в труднодоступных местностях РФ, видеозапись сразу после окончания экзамена передавали на портал «Смотри ЕГЭ».

Экзамены контролировали свыше 16 тысяч общественных наблюдателей, а также искусственный интеллект — специально разработанная нейросеть анализа поведения. Решение «Ростелекома» выявляло подозрительную активность на экзаменах. В онлайн-режиме искусственный интеллект одновременно «просматривал» видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий в день. За весь период проведения ЕГЭ он выявил 11 916 нарушений, 208 из них были подтверждены модераторами.

Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ» обеспечивал «Ростелеком Контакт-центр». Сотрудники компании также консультировали учителей, занятых в проверке работоспособности системы видеонаблюдения, пользователей портала, аккредитованных наблюдателей и аналитиков. На бесплатную горячую линию в коде 8-800 поступило 3 799 обращений, а на электронную почту — 1 659 писем. Операторы отвечали оперативно.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» для ЕГЭ организована на базе защищённых оптических каналов связи. Все видеозаписи хранятся в центрах обработки данных компании в соответствии с требованиями региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2023 года.