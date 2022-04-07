Эксперт рассказал, что делать, если вы попали в аварию на электросамокате

Самокаты, мощность которых не выше 0,25 кВт и не передвигающиеся быстрее 25 километров в час, не являются транспортными средствами. Об этом заявил «Газете.Ru» автоюрист Сергей Смирнов.

Специалист отмечает, что в таком случае люди на самокатах будут считаться пешеходами со всеми вытекающими из ПДД последствиями. То есть если электросамокат столкнулся с пешеходом, то инцидент должен быть решён без участия ГИБДД.

Отдельно эксперт выделяет случаи, если услугой аренды электросамоката воспользовались дети. Если самокатом управлял ребёнок до 18 лет и попал в аварию, то всю ответственность за это несут его родители или законные представители. С точки зрения закона, несовершеннолетним запрещено арендовать самокаты, и за этим должны следить службы кикшеринга.

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Экономика В Совете Федерации призвали запретить электросамокаты

Официально на электросамокатах можно передвигаться по тротуарам или велодорожкам, но с ограничением скорости.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ решил приравнять электросамокаты к транспортным средствам. Кроме того, в прошлом году член Совета Федерации Алексей Пушков призывал запретить на территории страны электросамокаты. Это заявление прозвучало на фоне новостей о гибели в ДТП с самокатом известного учёного Ивана Пигарёва.