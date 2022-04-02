Что такое Рамадан и как мусульмане проводят священный месяц

В 2022 году священный для мусульман период Рамадан начался с 1 апреля. Это девятый месяц исламского лунного календаря. В эти дни мусульмане соблюдают очень строгий пост: не едят и не пьют от зари до захода солнца. Почему Рамадан так важен для мусульман и какой смысл он имеет — читайте на amic.ru.

Откуда появились традиции Рамадана и сколько он будет длиться?

Считается, что в месяц Рамадан пророк Мухаммад уединился для религиозных бдений в пещере под Меккой. В один из дней он получил от ангела Джибриля первое божественное откровение. Оно, как и следующие за ним, составили священную книгу ислама — Коран. А сам Мухаммад в 624 году в память об этом чуде установил пост Рамадан. С того времени и по сей день исповедующие ислам строго соблюдают пост, предаются духовным совершенствованиям, стараются делать добрые дела.



Мусульманский пост устанавливается по лунному календарю, поэтому ежегодно его даты изменяются. А так как лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, каждый год дата Рамадана сдвигается, и он начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году. В 2022 году начало мусульманского поста пришлось на 1 апреля. Продлится же Рамадан до вечера 1 мая.



Коран/Фото Fauzan My с сайта Pixabay

Что значит Рамадан для мусульманина?

Как мы уже говорили, в этот месяц верующим был ниспослан Коран, точнее первые его аяты (стихи), поэтому Рамадан имеет для всех, кто исповедует ислам, огромное значение. Весь месяц мусульмане будут строго поститься, проявлять усердие в исполнении обрядов поклонения Всевышнему, совершать богоугодные дела. При этом очень сильным поступком считается накормить всех постящихся в твоём городе/деревне/селе после заката.



Рамадан — месяц, когда можно заслужить прощение грехов. Также считается, что в месяц Рамадан судьба каждого мусульманина записывается на будущий год.



Российские приверженцы ислама называют мусульманский пост «ураза». С этим словом связаны и другие выражения на русском языке. Так, «держать уразу» означает поститься, «отпустить уразу» — это вечернее окончание поста и разрешение поесть и попить, а Ураза-Байрам — это разговение.



Открытый Коран/Фото Afshad Subair с сайта Pixabay

То есть, во время Рамадана разрешается есть всего один раз — после захода солнца?

На самом деле, можно есть два раза в сутки. Первый приём пищи называется сухур, проходит он в предрассветный час, завершить трапезу нужно минимум за полчаса до рассвета. Второй прием пищи — ифтар, происходит сразу после вечерней молитвы.

Что нужно делать мусульманам в Рамадан?

К ежедневному пятикратному намазу добавляется еще один, самый продолжительный, его читают ночью и называется он таравих. Во время этой молитвы человек бодрствует всю ночь — до появления утренней звезды. Но так как выдержать такое может далеко не каждый, таравих считается добровольным.



Кроме того, во время Рамадана следует сдерживать свои эмоции, не гневиться, не ругаться, нужно помогать обездоленным, радовать членов своей семьи и заботиться о тех, кто попросил о помощи.



Московская соборная мечеть/Фото Khusen Rustamov с сайта Pixabay

Что запрещено мусульманам в Рамадан?

От рассвета до заката солнца нельзя есть, пить, в том числе воду, курить и вдыхать табачный дым. Недопустимо, чтобы вода или иная жидкость даже случайно попала в организм через рот, нос, уши. Тот, кто нарушил эти запреты, выплачивает штраф — находит нуждающегося человека и отдаёт ему какое-то количество денег или покупает продукты.



Также во время исламского поста запрещено заниматься сексом (но только в светлое время, ночью — можно). Нарушение этого запрета — самая серьёзная провинность. За это полагается накормить 60 бедняков, ну а если средств нет, придётся целых два месяца держать строжайший пост.

Кто из мусульман может не соблюдать пост?

Поститься не обязаны больные, беременные и кормящие женщины, пожилые люди, а также дети младше 13 лет. Смягчение условий поста допускается для путешественников. Мечеть Кул-Шариф, Казань/Фото Данила Кривошеев с сайта Pixabay

Что такое Ляйлят-аль-Кадр?

Это особая ночь для мусульман. Считается, что в это время архангел Джабриил и ангелы спускаются с небес на землю, чтобы исполнить благословение Всевышнего. И до самой зари на земле не творится никакого зла и везде воцаряется мир. Мусульмане зовут этот праздник Ночь Могущества и Предопределения. Предполагается, что именно в эту ночь к Пророку Мухаммеду явился Архангел Джабраил и вручил первые пять аятов суры аль-Аляк (аят — это стих, сура — глава Корана, аль-Аляк — название суры, переводится как «сгусток крови», из него Аллах сотворил человека).





Джума мечеть, Азербайджан/Фото Makalu с сайта Pixabay



Точной даты у этого праздника нет: каждый год она меняется. Но всегда ночь аль-Кадр отмечается в одну из нечетных ночей последней декады месяца Рамадан. В 2022 году это ночь с 27 на 28 апреля.



Ночь Могущества и Предопределения — важнейшая для истинно верующего мусульманина. В этот праздник принято прощать обиды и делать выводы из уже совершённых ошибок, чтобы не повторять их в будущем. На Ляйлят-аль-Кадр верующие не спят и усердно молятся.

Мечеть. Внутреннее убранство/Фото Yusuf Seyhan с сайта Pixabay