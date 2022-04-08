Давай поможем. Как «АС Финанс» поддерживает одиноких пенсионеров

Кредитный потребительский кооператив «АС Финанс» совместно с благотворительным фондом «Милосердие и благодарность» запустили программу доставки продуктовых наборов для малообеспеченных одиноких пенсионеров «Давай поможем». Контакты нуждающихся предоставил барнаульский Комплексный центр социального обслуживания населения.

Так, с января 2022 года в Барнауле волонтёры программы ежемесячно доставляют продуктовые наборы бабушкам и дедушкам города. Активисты получают продукты в офисе КПК «АС Финанс», загружают их в личные автомобили и развозят по запланированному маршруту. Оповестить пенсионеров о доставке помогают представители центра социального обслуживания.

Продуктовые наборы содержат консервы (печень трески, сайра, горбуша, тушёная говядина, свинина, зелёный горошек, кукуруза, фасоль), томатную пасту, макароны, гречку, рис, овсянку, масло растительное, молоко сгущённое, чай, пряники. Вес гуманитарной помощи составляет около 8,8 кг.

«Подопечные, получающие наши продуктовые наборы, — это одинокие, малообеспеченные пенсионеры, находящие по разным причинам в трудной жизненной ситуации. Наша помощь является для большинства из них возможностью хоть немного улучшить качество своей жизни. В процессе доставок наши волонтёры не только доставляют им продуктовые наборы, но и общаются с ними. Зачастую одиноким пенсионерам даже не с кем поговорить, поэтому общение для них крайне важно», — рассказали представители КПК «АС Финанс».

Например, у некоторых подопечных из пенсии удерживается 50% судебными приставами для погашения кредитной задолженности; другие проживают в восстановленном после пожара доме и/или в одиночку воспитывают внуков, на лечение и содержание которых уходит основная часть пенсии. В зимнее время года значительную часть дохода отнимают высокие коммунальные платежи.

Вы также можете присоединиться к движению волонтёров и пожертвовать любую сумму. Сделать это можно по ссылке или наведя свой телефон на QR-код.