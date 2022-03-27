Это космос, детка. Фотограф снял над Барнаулом галактику Андромеды

Фото: t.me/pagedowner

Фотограф из Барнаула под ником grad.i.ent продолжает радовать интересными работами. В своём телеграм-канале он поделился снимком ближайшей к нам галактики — Андромеды. Чтобы сделать такой кадр, автор потратил немало сил.

«Почти за каждой такой красивой фоткой стоят десятки, или даже сотни кадров отснятого материала, из которых по пикселю, по фотончику вытягивается полезная информация. Например, вот одиночный кадр галактики Андромеды, и финальный результат, где сложено почти 40 таких кадров», — рассказывает фотограф.

Это космос, детка, здесь просто не бывает.