Как на 8 марта привораживали любимых наши прапрабабушки?

8 марта на Руси отмечают Поликарпов день в честь памяти Поликарпа Смирнского — епископа и великомученика, жившего в I веке в Малой Азии. Есть у этого дня народе еще одно название — «Кислые девки», так как после этого дня до лета нельзя было играть свадьбы. И девушки, не успевшие выйти замуж, убирали свадебные наряды обратно в сундуки. Что еще делали наши предки в этот день и как определяли погоду — читайте на amic.ru.

Кто такой Поликарп Смирнской?

Поликарп родился в 69 году в турецком городе Измир (ранее Смирна). Остался сиротой и его воспитывала по указанию ангела Господня благочестивая Каллиста. Когда Поликарп вырос, женщина доверила ему управление домом.



Однажды Каллиста уехала по делам на несколько дней. Пока она отсутствовала, Поликарп раздал нищим хлеб, провизию и вино из хранилищ приёмной матери. По возвращению Каллисты, слуга пожаловался на Поликарпа и сказал, что теперь в доме полная нищета. Вдова опечалилась и пошла посмотреть, правда ли это, но нашла в кладовых множество сокровищ. Их послал Господь Бог после молитв Поликарпа о том, чтобы кладовые наполнились провизией.



После смерти Каллисты Поликарп ушел из дома и стал аскетом, помогал больным и немощным. В 101 году Поликарп стал епископом Смирнской церкви. Его схватили и требовали отречься от Бога, он отказался и был сожжён на костре заживо.

Как на Поликарпа привораживали суженых?

8 марта у славян считался днём, наполненным положительной женской энергией и очень удачным для любовных приворотов.



Одинокие девицы с утра заводили тесто на пироги. Когда поднималась опара, они трижды черпали её наперстком, которым пользовались при пошиве приданого. При этом читали любовный заговор: «Суженый, ряженый, сердцу милый (имя). Приходи ко мне пока пирожки мягкие. Я тебя накормлю и приголублю». Считалось, что можно приблизить замужество, если съесть в этот день пирожок, испечённый чужими руками, поэтому девушки собирались на чаепитие и угощали друг друга собственной выпечкой.



После таких посиделок дружно выходили за деревенскую околицу, нагребали снег в подол пальто, перебирали его руками (пололи) и приговаривали: «Полю снежок на собачий следок. Где мой женишок, там собачка взвой». Если после заговора девица слышала лай собаки, значит в скором времени она встретит суженого.



Также на Поликарпа девушки, оставаясь незамеченными, заметали уличный сор в дом. Сметая его в дальний угол они читали заговор: «Сгоняю я в избу молодцов, а не воров. Приезжайте женихи сюда со всех дворов».

Зачем 8 марта следили за сороками?

В Поликарпов день крестьяне определяли, скоро ли начнётся пахотный сезон и когда сойдёт снег. Для этого поверх сугроба укладывали соломку. Если она проваливалась в снег, значит уже через месяц земля оттает и будет готова к пахоте.



Особенно пристально наблюдали в Поликарпов день за сороками. На Руси этих птиц отождествляли со сплетнями, предательством и и вообще считали вредными. На Поликарпа стрёкот сорок у дома предвещал приход нежданных гостей или какие-то новости. Если птица садилась на крышу дома, где лежал больной, считалось, что в скором времени он обязательно выздоровеет.