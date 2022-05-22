Приметы на 23 мая. Как на Симонов день силой от земли заряжаться и почему нельзя с пустым кошельком ходить
23 мая на Руси искали клады и ходили босиком по земле
23 мая в деревнях отмечали именины Земли. В этот день не пахали, не боронили, не забивали в землю колья, не копали ямы — давали имениннице отдохнуть. Церковь 23 мая поминает апостола Симона Кананита (Зилота). В его честь в народе эту дату называли Симонов день. В день святого старались в дом принести новый веник, искали клады и ни в коем случае не брали с собой пустой кошелек.
Что известно о Симоне Кананите?
Симон Кананит — один из двенадцати приближённых к Иисусу учеников. Считается покровителем семьи. Сведений о святом апостоле сохранилось чрезвычайно мало. Известно, что:
— родом он, предположительно, из города Каны (Израиль);
— на его свадьбе присутствовал Христос с Богоматерью, который совершил тогда одно из первых своих чудес — превратил воду в вино;
— став свидетелем чуда, Симон принял христианство, оставил жену и ушёл вместе с Христом, апостол читал проповеди в Ливии, Египте, Абхазии и Иудее.
В Абхазии Симон обосновался в местечке Псырцха — на берегу одноимённой реки он нашёл пещеру и поселился в ней. Здесь апостол проповедовал христианство и многих обратил в свою веру, занимался целительством (лечил наложением рук, водой и молитвами), одним из первых начал крестить местных жителей.
Симон принял мученическую смерть: был распилен римскими язычниками заживо (на некоторых иконах Симон Кананит изображается с пилой в руке). Его мощи хранятся в трёх местах — в Новом Афоне в Симоно-Кананитском храме, в Ватикане в соборе Святого Петра и в Германии в Кёльне базилике Андрея Первозванного.
Почему 23 мая нужно было собирать целебные травы?
Считалось, что на Симона они приобретают живительную силу. Травы нужно было собирать исключительно в одиночку. И не просто рвать пучками, а соблюдать ряд правил.
Перед тем как отправиться за травами, обязательно ходили в баню и тщательно мылись, а после надевали чистую одежду, — собирать лекарственные растения мог только чистый телом и душой человек.
Некоторые травки запрещалось рвать руками. Для их сбора использовали чистые тряпицы или платки.
Как только находили нужное растение, ложились ничком на землю подле него и читали заговор: «Гой еси, земля сырая, земля матерая, матерь нам родная, всех нас породила и угодьем наделила; ради нас, своих детей, зелий народила и злак всякий напоила, — польгой беса отгоняти и в болезнях помогати. Повели с себя урвати разных надобьев, угодьев ради полый на живот». После этого траву собирали, связывали в пучки, приносили домой и сушили на вольном воздухе — развешивали на улице между деревьями или на продуваемом чердаке.
Для чего крестьяне на Симона топтали землю босыми ногами?
Считалось, что в этот день земля-матушка невероятно сильна, и этой силой она щедро делится с теми, кто ходит по ней босиком. Особенно полезным было выйти поутру до восхода солнца и пробежаться по покрытой росой траве.
Зачем на Симона приносили в дом новые веники?
Веники вязали сами из свежих веток с листьями и размещали подле кроватки младенца, а также вешали над входом в дом со стороны жилого помещения. Если веник у кроватки ребёнка быстро увядал, это говорило о скорой болезни малыша. Если же веник, подвешенный над входом в жилище, падал на голову входящего гостя, это означало, что пришёл он в дом с нечистыми помыслами.
Почему 23 мая отправлялись искать клады?
По одному из поверий Симон Кананит покровительствовал кладоискателям. Впрочем, искали клады в основном дети и молодые люди, по большей части ради развлечения. Поиск клада сопровождался колдовскими заговорами: «Клад лежит на дне глубоком, нечистая сила его хранит, где спрятала, не говорит. Я же пойду и Господа Бога попрошу, чтобы нечисть прогнал и мне место сокровища указал».
Кроме того, чтобы удача не отвернулась от кладоискателя, нужно было иметь при себе всевозможные волшебные атрибуты. Но и в этом случае успех никто не гарантировал, ведь под землёй обитала нечистая сила, которая точно не захочет расстаться со своими сокровищами.
Что запрещалось делать на Симона Кананита?
В этот день нельзя было:
— любым способом «ранить» землю;
— бездельничать — иначе целый год будешь жить бедно;
— прятать деньги — всё равно найдут и украдут;
— разводить дома беспорядок — это грозило годом полного хаоса;
— ходить с пустым кошельком — достаточно было положить в него хотя бы пару монет, чтобы последующий год сопутствовала удача.
Как 23 мая крестьяне определяли погоду?
— На улице солнечно, а одуванчики закрылись после обеда — значит, скоро пойдёт дождь.
— На Симона дождик зарядил — к ненастному лету.
— Кроты активно выбрасывают землю из нор, а кучи рядом с норами больше обычного — к дождю.
— Кучевые облака плывут по небу до самой ночи — в ближайшие дни будет солнечно и тепло.
— Птичье пение поутру 23 мая означает, что скоро пойдёт дождь.