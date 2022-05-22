Приметы на 23 мая. Как на Симонов день силой от земли заряжаться и почему нельзя с пустым кошельком ходить

23 мая в деревнях отмечали именины Земли. В этот день не пахали, не боронили, не забивали в землю колья, не копали ямы — давали имениннице отдохнуть. Церковь 23 мая поминает апостола Симона Кананита (Зилота). В его честь в народе эту дату называли Симонов день. В день святого старались в дом принести новый веник, искали клады и ни в коем случае не брали с собой пустой кошелек.

Что известно о Симоне Кананите?

Симон Кананит — один из двенадцати приближённых к Иисусу учеников. Считается покровителем семьи. Сведений о святом апостоле сохранилось чрезвычайно мало. Известно, что:



— родом он, предположительно, из города Каны (Израиль);

— на его свадьбе присутствовал Христос с Богоматерью, который совершил тогда одно из первых своих чудес — превратил воду в вино;

— став свидетелем чуда, Симон принял христианство, оставил жену и ушёл вместе с Христом, апостол читал проповеди в Ливии, Египте, Абхазии и Иудее.



В Абхазии Симон обосновался в местечке Псырцха — на берегу одноимённой реки он нашёл пещеру и поселился в ней. Здесь апостол проповедовал христианство и многих обратил в свою веру, занимался целительством (лечил наложением рук, водой и молитвами), одним из первых начал крестить местных жителей.



Симон принял мученическую смерть: был распилен римскими язычниками заживо (на некоторых иконах Симон Кананит изображается с пилой в руке). Его мощи хранятся в трёх местах — в Новом Афоне в Симоно-Кананитском храме, в Ватикане в соборе Святого Петра и в Германии в Кёльне базилике Андрея Первозванного.

Почему 23 мая нужно было собирать целебные травы?

Считалось, что на Симона они приобретают живительную силу. Травы нужно было собирать исключительно в одиночку. И не просто рвать пучками, а соблюдать ряд правил.



Перед тем как отправиться за травами, обязательно ходили в баню и тщательно мылись, а после надевали чистую одежду, — собирать лекарственные растения мог только чистый телом и душой человек.



Некоторые травки запрещалось рвать руками. Для их сбора использовали чистые тряпицы или платки.



Как только находили нужное растение, ложились ничком на землю подле него и читали заговор: «Гой еси, земля сырая, земля матерая, матерь нам родная, всех нас породила и угодьем наделила; ради нас, своих детей, зелий народила и злак всякий напоила, — польгой беса отгоняти и в болезнях помогати. Повели с себя урвати разных надобьев, угодьев ради полый на живот». После этого траву собирали, связывали в пучки, приносили домой и сушили на вольном воздухе — развешивали на улице между деревьями или на продуваемом чердаке.

Для чего крестьяне на Симона топтали землю босыми ногами?

Считалось, что в этот день земля-матушка невероятно сильна, и этой силой она щедро делится с теми, кто ходит по ней босиком. Особенно полезным было выйти поутру до восхода солнца и пробежаться по покрытой росой траве.

Зачем на Симона приносили в дом новые веники?

Веники вязали сами из свежих веток с листьями и размещали подле кроватки младенца, а также вешали над входом в дом со стороны жилого помещения. Если веник у кроватки ребёнка быстро увядал, это говорило о скорой болезни малыша. Если же веник, подвешенный над входом в жилище, падал на голову входящего гостя, это означало, что пришёл он в дом с нечистыми помыслами.

Почему 23 мая отправлялись искать клады?

По одному из поверий Симон Кананит покровительствовал кладоискателям. Впрочем, искали клады в основном дети и молодые люди, по большей части ради развлечения. Поиск клада сопровождался колдовскими заговорами: «Клад лежит на дне глубоком, нечистая сила его хранит, где спрятала, не говорит. Я же пойду и Господа Бога попрошу, чтобы нечисть прогнал и мне место сокровища указал».



Кроме того, чтобы удача не отвернулась от кладоискателя, нужно было иметь при себе всевозможные волшебные атрибуты. Но и в этом случае успех никто не гарантировал, ведь под землёй обитала нечистая сила, которая точно не захочет расстаться со своими сокровищами.

Что запрещалось делать на Симона Кананита?

В этот день нельзя было:



— любым способом «ранить» землю;

— бездельничать — иначе целый год будешь жить бедно;

— прятать деньги — всё равно найдут и украдут;

— разводить дома беспорядок — это грозило годом полного хаоса;

— ходить с пустым кошельком — достаточно было положить в него хотя бы пару монет, чтобы последующий год сопутствовала удача.