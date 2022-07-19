Клиенты ВТБ смогут переводить деньги за границу по номеру телефона

ВТБ запустит сервис, предусматривающий моментальную отправку денег в страны ближнего зарубежья по номеру телефона. Трансграничные переводы будут проходить через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Чтобы отправить деньги, достаточно будет зайти в ВТБ Онлайн, ввести номер телефона получателя и выбрать банк, на карту которого осуществляется перевод.

Тестирование нового сервиса для трансграничных переводов в ВТБ стартует осенью, клиентам банка технология станет доступна до конца года. На первом этапе перевести деньги через СБП будет возможно в страны СНГ.

А уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.

«Технология денежных переводов по номеру телефона станет удобной альтернативой другим типам трансграничных операций. Сегодня доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России уже превышает 70%, поэтому мы уверены в востребованности нового сервиса. Рассчитываем, что на горизонте трех лет на него будет приходиться до половины всех трансграничных переводов в те страны, которые поддерживают технологию. Второй альтернативой станет перевод в страны ближнего зарубежья по номеру карты, которым наши клиенты смогут воспользоваться уже в третьем квартале», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Добавим, что во втором квартале клиенты ВТБ совершили более 74 млн переводов и платежей через СБП в России на сумму более 390 млрд рублей. Доля сервиса в общем объеме переводов между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 года.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья — Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц.