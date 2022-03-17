На «Спецавтоматике» подвели промежуточные итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

На алтайском предприятии «ПО «Спецавтоматика» провели день информирования по итогам трёх месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда». Проект реализуют с участием экспертов Регионального центра компетенций.

На мероприятии присутствовали генеральный директор предприятия Александр Чудаев, его заместители, члены рабочей группы и сотрудники основного производства.

Пилотным потоком для оптимизации был выбран процесс производства узла управления спринклерного воздушного в комплекте с акселератором, при анализе которого рабочая группа выявила 44 проблемы и составила план по их решению. Также на данном этапе эксперты провели углубленное практическое обучение рабочей группы предприятия.

На встрече с коллективом руководитель рабочей группы Мария Курепина презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений. Начальник производства Артём Ускорников отметил результаты работы по проекту и наградил активных участников рабочей группы.

В следующий период предстоит подготовка инструкторов по бережливому производству, реализация плана мероприятий по достижению целевого состояния, проведение конкурса по 5С, актуализация системы подачи предложений по улучшениям, а также составление плана охвата проектами улучшений всех потоков предприятия на следующие 2,5 года.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.