Новый KIA со скидкой. Как выгодно купить автомобиль в АЕМ Холдинг

Дилер Kia приглашает покупателей воспользоваться выгодными предложениями и сэкономить бюджет. Дилерский центр открылся в Барнауле в апреле 2020 года в составе АЕМ Холдинга. Это официальный представитель брендов Toyota, Lexus, VW, Audi, работающий уже более десяти лет.

Новый автомобиль можно приобрести по специальной государственной программе льготного автокредитования. Покупатель получает скидку в размере 10% от стоимости транспортного средства на уплату первоначального взноса.

Предложение распространяется на новые автомобили KIA Rio или Rio X-Line 2020 года выпуска*. Покупатель берет авто в кредит с первоначальным взносом от 0% на срок до 60 месяцев.

Воспользоваться субсидией можно по нескольким программам:

"Семейный автомобиль" – предложение для семей с одним несовершеннолетним ребенком. "Первый автомобиль" – для тех, у кого раньше никогда не было авто. "Автомобиль государственному медицинскому персоналу" – для работников системы здравоохранения.

Также можно получить скидку по программе трейд-ин. Транспортное средство должно быть старше шести лет и принадлежать одному владельцу не менее одного года.

Узнать о комплектациях, получить консультацию отдела продаж или услышать полные условия акций и специальных предложений можно по телефону 282-282 или оставив заявку на сайте.





АЕМ Холдинг

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 164

Тел.: 8 (3852) 282-282

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*Получение выгоды возможно при покупке новых автомобилей KIA Rio X-line 2020 года выпуска в комплектации Premium 1,6 AT и формируется из: 1) выгоды 20 000 руб. по программе для работников медучреждений; 2) выгоды 110 290 руб. по государственной программе "Первый автомобиль" / "Семейный автомобиль" / "Автомобиль государственному медицинскому персоналу" / "Автомобиль в "трейд-ин".

При покупке новых автомобилей KIA Rio 2020 года выпуска в комплектации Premium 1,6 AT и формируется из: 1) выгоды 20 000 руб. по программе для работников медучреждений; 2) 30 000 руб. по программе трейд-ин; 3) выгоды 101 790 руб. по государственной программе "Первый автомобиль" / "Семейный автомобиль" / "Автомобиль государственному медицинскому персоналу" / "Автомобиль в трейд-ин".