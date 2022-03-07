Народные приметы 7 марта: как сходить на рыбалку, чтобы разбогатеть?

7 марта православные отмечают день памяти Святого мученика Маврикия Апамейского. Он был предводителем христианского легиона из 70 воинов в античном городе Апамея. На Руси в этот день начинались первые полевые работы, поэтому крестьяне особенно внимательно следили за приметами. Ну и как обычно на Маврикия соблюдали определённые традиции и обряды. Какие? Читайте на amic.ru.

Что мы знаем о Святом Маврикии?

Предание гласит, что жил Святой Маврикий в IV веке, исповедовал веру в Христа и руководил Апамейским легионом (был военачальником) при императоре Гае Галерии. В смутные времена, когда христиане подвергались жестоким гонениям, Маврикия с его войском отправили в Галлию для преследований и жестоких наказаний православных.



После отказа принимать участие в этом походе легион вместе с командиром был подвержен децимации — казни по жребию каждого десятого воина. Но это не устрашило оставшихся в живых. Тогда легион был децимирован ещё раз, а затем полностью уничтожен по приказу императора.



На предполагаемом месте казни христианского легиона сегодня расположено аббатство Сен-Морис-де-Вале. Это место считается для паломников святым. На иконах Маврикия представляют молодым темнокожим человеком в воинском облачении западного образца (шлем, латы, копье-хоругвь и щит). Святой почитался как покровитель рыцарей, правящих фамилий, городов и аббатств, особенно в Швейцарии и Германии.



В одной из средневековых легенд говорится, что Маврикий Апамейский был одним из владельцев Копья Судьбы — того самого, что воин Гай Кассий Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте.

Как традиционно проводили Маврикиев день на Руси?Крестьяне говорили: «С 7 марта идти на поля — весь год есть кренделя». Именно в этот день на Руси начинались полевые работы. Для удобрения почвы мужчины сбрасывали на вспаханную землю скопившийся за зиму навоз. Однако если на Маврикия приходилось новолуние или полнолуние, мероприятие переносили на другие дни. Считалось, что при растущей или полной луне навоз не даст пользы и всё будет напрасно.



В южных районах Руси на Маврикия сеяли капусту. Ранняя посадка оберегала растения от нашествия вредителей в то время, когда формировался кочан. С посевом капусты было связано поверье, что если взять с грядки ком земли и отнести его в жилище, это поможет вывести клопов и других насекомых из дома.



В Маврикиев день хозяйки шли в поле, вставали лицом к восходящему солнцу и, протягивая руки к небу, приговаривали: «Утренняя заря. Пусть чиста будет земля. Забери у неё все плохое. Чтобы вырастало всё богатое и густое». Затем поднимали земляной ком и, просеивая его сквозь пальцы, произносили молитву «Отче Наш». Верили, что такой обряд поможет вырастить и собрать хороший урожай.

Почему на Маврикия варили чёрную уху?

Считалось, что 7 марта — благоприятный день для рыболовства, поэтому жители деревень массово ходили на рыбалку. При этом запрещено было отпускать пойманную рыбу обратно в реку. Верили, что в таком случае в семье начнутся серьёзные денежные проблемы.



Всю пойманную рыбу несли домой и варили чёрную уху. Такое название блюдо получило из-за особых ингредиентов, добавляемых в бульон — это огуречный рассол, корица, съедобные коренья и чёрный перец.

Что было на Руси 7 марта под запретом?

На Маврикия не жгли свечей и не мели пол веником. Считалось, что в таких случаях может сгореть дом или из него уйдёт всё хорошее. Также нельзя было гладить бельё и рукодельничать — якобы если заняться этим, не миновать ссоры или измены.



Мужчинам в этот день было запрещено здороваться с противоположным полом, иначе в семье их не будут уважать. При встрече со знакомой надо было просто на неё посмотреть и пройти мимо.



Запрещено было щёлкать семечки. Поверье гласило: «Будешь семечки лузгать, нечем будет яблоко грызть».