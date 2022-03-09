Приметы на Иванов день. Почему 9 марта боялись спать днём и не готовили блюда из утки?
Кто такой Иоанн Предтеча, почему на Руси в этот день не жгли костры, а женщины не плели косы
9 марта на Руси отмечают Иванов день — в память об Иоанне Предтече (Крестителе), который предсказал рождение и пришествие Сына Божия, Иисуса Христа. В народе у праздника ещё одно название — Обретение. В этот день возвращались перелётные птицы и начинали вить гнёзда для выведения (обретения) потомства. Люди же в этот день боялись ложиться спать, жечь костры и готовить блюда из утки. Почему — читайте в нашем материале.
Кто такой Иоанн Предтеча?
Иоанн Креститель, или Иоанн Предтеча, жил около 30 года н.э. В христианских представлениях он — последний пророк прихода Мессии. Эпитет Креститель он получил как человек, крестивший Христа, а Предтеча — как проповедующий о его пришествии в Иерусалим.
Иоанн был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. По материнской линии приходился родственником Иисуса Христа, родился немногим раньше Сына Божия. С отрочества Иоанн вёл аскетичный образ жизни, а потом ушёл отшельником в пустыню. Там он усердно молился, смиренно перенося все невзгоды. Когда ему исполнилось 30 лет, Господь призвал его проповедовать истинную веру на берегах Иордана. Иоанн призывал людей к покаянию и говорил о скором явлении Спасителя. Когда к нему явился сам Иисус для крещения, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берёт на Себя грехи мира», что значит «тот, кто принесён в жертву во имя спасения человечества». При этих словах с небес снизошёл Дух Святой в виде белого голубя.
Иоанн обличал пороки, не склоняя головы перед сильными мира сего. Правящий в то время Галилеей царь Ирод Антипа бросил свою жену и сожительствовал с женой брата Иродиадой. Праведный Иоанн укорил правителя за этот грех. Ирод рассердился и бросил Крестителя в темницу, но не казнил, так как уважал его. Разозлённая Иродиада научила свою дочь Саломию станцевать перед Иродом. Восхищённый царь поклялся дать ей всё, чего она ни попросит. Девушка потребовала принести на блюде голову проповедника. Как ни сожалел правитель, нарушить слово он не смог. Иоанну отрубили голову.
Какие традиции соблюдали на Руси в Иванов день?
На 9 марта крестьяне ожидали прилёта жаворонков и аистов. Эти птицы считались символами семейного счастья и благополучия. Тщательно готовились и к прилёту скворцов — защитников полей от вредителей. Для них мастерили скворечники и насыпали туда крошки и семечки. Хозяйки в этот день не стирали, чтобы не спугнуть птиц развешанным во дворе бельём.
В Иванов день на Руси было принято ходить на рыбалку. Считалось, что Иоанн Предтеча покровительствует рыбакам и обязательно одарит хорошим уловом. Из рыбы варили уху и угощали ею не только домочадцев, но нищих и малоимущих.
Зачем на Ивана под двери прятали топор и не спали днём?
9 марта старались не спать днём и ложились как можно позже вечером. Верили, что днём по домам бродит лихорадка и «заползает» в тело спящего. А с наступлением темноты в дом «заползает» трясучка. Маленьких детей и стариков, которые не могли долго обойтись без сна, оберегали при помощи чеснока и лука. Считалось, что их запах отгонит злых духов.
Также по очереди несли караул, чтобы не пропустить приход нечистой силы. Возле детских кроваток и кладовок вешали чертополох и чертили мелом линии на полу. Около дверей клали топор. Если скрипнула половица или раздался шорох, читали «Отче Наш» и крестились.
Как на Иванов день пьяниц возвращали к трезвой жизни?
Считалось, что Иоанн Предтеча помогает вразумить пьяниц и внушить им отвращение к выпивке. Для этого проводили специальные обряды. Главное условие — чтобы пьяница об этом не знал.
Самым популярным был ритуал на святую воду. Её наливали в стакан, ставили рядом свечку, купленную в церкви на большой православный праздник. Ровно в полночь свечу зажигали, крестили водицу и приговаривали: «Святая вода, церковная свеча. Заклинаю вас раба Божьего (имя) от пьянства освободить, чтобы перестал он водку пить. Пусть навсегда он про горькую забывает, а жажду только водой утоляет. Аминь». Заговорённую воду подливали в пищу алкоголика или выливали её под порог.
Что запрещалось делать на Руси 9 марта?
На Иванов день нельзя было корчевать пни. Считалось, что если ослушаться этого запрета, можно заболеть или даже погибнуть.
Запрещалось готовить блюда из утки. Верили, что тогда вокруг семьи начнут строить козни и плести сплетни.
В этот день не жгли костры. Считалось, что это принесёт в дом разлад и бедность.
Женщинам строго-настрого запрещалось плести косы. Вместе с ними можно было вплести в судьбу болезни и напасти.
Приметы на Иванов день
— Прилетели жаворонки и аисты — будет богатый урожай зерна.
— Птицы обустраивают гнёзда с южной стороны — жди прохладное лето.
— Увидеть аиста означало, что в скором времени в семье родится ребёнок.
— Овцы жмутся друг к другу — к морозным дням.
— Много снега — на Пасху будет холодно.
— Днём была оттепель — жди тёплый апрель.