Приметы на Иванов день. Почему 9 марта боялись спать днём и не готовили блюда из утки?

Кто такой Иоанн Предтеча, почему на Руси в этот день не жгли костры, а женщины не плели косы

9 марта 2022, 03:01

9 марта на Руси отмечают Иванов день — в память об Иоанне Предтече (Крестителе), который предсказал рождение и пришествие Сына Божия, Иисуса Христа. В народе у праздника ещё одно название — Обретение. В этот день возвращались перелётные птицы и начинали вить гнёзда для выведения (обретения) потомства. Люди же в этот день боялись ложиться спать, жечь костры и готовить блюда из утки. Почему — читайте в нашем материале.

Кто такой Иоанн Предтеча?
Иоанн Креститель, или Иоанн Предтеча, жил около 30 года н.э. В христианских представлениях он — последний пророк прихода Мессии. Эпитет Креститель он получил как человек, крестивший Христа, а Предтеча — как проповедующий о его пришествии в Иерусалим.

Иоанн был сы­ном свя­щен­ни­ка За­ха­рии и пра­вед­ной Ели­за­ве­ты. По материнской линии приходился родственником Иису­са Хри­ста, родился немногим раньше Сына Божия. С отрочества Иоанн вёл аскетичный образ жизни, а потом ушёл отшельником в пустыню. Там он усердно молился, смиренно перенося все невзгоды. Когда ему исполнилось 30 лет, Господь призвал его проповедовать истинную веру на берегах Иордана. Иоанн призывал людей к покаянию и говорил о скором явлении Спасителя. Когда к нему явился сам Иисус для крещения, Иоанн сказал: «Вот Аг­нец Бо­жий, ко­то­рый бе­рёт на Се­бя гре­хи ми­ра», что значит «тот, кто принесён в жертву во имя спасения человечества». При этих словах с небес снизошёл Дух Святой в виде белого голубя.

Иоанн обличал по­ро­ки, не склоняя головы перед сильными мира сего. Правящий в то время Галилеей царь Ирод Антипа бросил свою жену и сожительствовал с женой брата Иродиадой. Праведный Иоанн укорил правителя за этот грех. Ирод рассердился и бросил Крестителя в темницу, но не казнил, так как уважал его. Разозлённая Иродиада научила свою дочь Саломию станцевать перед Иродом. Восхищённый царь поклялся дать ей всё, че­го она ни по­про­сит. Девушка потребовала принести на блюде голову проповедника. Как ни сожалел правитель, нарушить слово он не смог. Иоанну отрубили голову.

  1. Какие традиции соблюдали на Руси в Иванов день?
    На 9 марта крестьяне ожидали прилёта жаворонков и аистов. Эти птицы считались символами семейного счастья и благополучия. Тщательно готовились и к прилёту скворцов — защитников полей от вредителей. Для них мастерили скворечники и насыпали туда крошки и семечки. Хозяйки в этот день не стирали, чтобы не спугнуть птиц развешанным во дворе бельём.

    В Иванов день на Руси было принято ходить на рыбалку. Считалось, что Иоанн Предтеча покровительствует рыбакам и обязательно одарит хорошим уловом. Из рыбы варили уху и угощали ею не только домочадцев, но нищих и малоимущих.

  2. Зачем на Ивана под двери прятали топор и не спали днём?
    9 марта старались не спать днём и ложились как можно позже вечером. Верили, что днём по домам бродит лихорадка и «заползает» в тело спящего. А с наступлением темноты в дом «заползает» трясучка. Маленьких детей и стариков, которые не могли долго обойтись без сна, оберегали при помощи чеснока и лука. Считалось, что их запах отгонит злых духов.

    Также по очереди несли караул, чтобы не пропустить приход нечистой силы. Возле детских кроваток и кладовок вешали чертополох и чертили мелом линии на полу. Около дверей клали топор. Если скрипнула половица или раздался шорох, читали «Отче Наш» и крестились.

  3. Как на Иванов день пьяниц возвращали к трезвой жизни?

    Считалось, что Иоанн Предтеча помогает вразумить пьяниц и внушить им отвращение к выпивке. Для этого проводили специальные обряды. Главное условие — чтобы пьяница об этом не знал.

    Самым популярным был ритуал на святую воду. Её наливали в стакан, ставили рядом свечку, купленную в церкви на большой православный праздник. Ровно в полночь свечу зажигали, крестили водицу и приговаривали: «Святая вода, церковная свеча. Заклинаю вас раба Божьего (имя) от пьянства освободить, чтобы перестал он водку пить. Пусть навсегда он про горькую забывает, а жажду только водой утоляет. Аминь». Заговорённую воду подливали в пищу алкоголика или выливали её под порог.

  4. Что запрещалось делать на Руси 9 марта?
    На Иванов день нельзя было корчевать пни. Считалось, что если ослушаться этого запрета, можно заболеть или даже погибнуть.

    Запрещалось готовить блюда из утки. Верили, что тогда вокруг семьи начнут строить козни и плести сплетни.

    В этот день не жгли костры. Считалось, что это принесёт в дом разлад и бедность.

    Женщинам строго-настрого запрещалось плести косы. Вместе с ними можно было вплести в судьбу болезни и напасти.

  5. Приметы на Иванов день
    — Прилетели жаворонки и аисты — будет богатый урожай зерна.
    — Птицы обустраивают гнёзда с южной стороны — жди прохладное лето.
    — Увидеть аиста означало, что в скором времени в семье родится ребёнок.
    — Овцы жмутся друг к другу — к морозным дням.
    — Много снега — на Пасху будет холодно.
    — Днём была оттепель — жди тёплый апрель.

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