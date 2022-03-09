Приметы на Иванов день. Почему 9 марта боялись спать днём и не готовили блюда из утки?

9 марта на Руси отмечают Иванов день — в память об Иоанне Предтече (Крестителе), который предсказал рождение и пришествие Сына Божия, Иисуса Христа. В народе у праздника ещё одно название — Обретение. В этот день возвращались перелётные птицы и начинали вить гнёзда для выведения (обретения) потомства. Люди же в этот день боялись ложиться спать, жечь костры и готовить блюда из утки. Почему — читайте в нашем материале.

Кто такой Иоанн Предтеча?

Иоанн Креститель, или Иоанн Предтеча, жил около 30 года н.э. В христианских представлениях он — последний пророк прихода Мессии. Эпитет Креститель он получил как человек, крестивший Христа, а Предтеча — как проповедующий о его пришествии в Иерусалим.



Иоанн был сы­ном свя­щен­ни­ка За­ха­рии и пра­вед­ной Ели­за­ве­ты. По материнской линии приходился родственником Иису­са Хри­ста, родился немногим раньше Сына Божия. С отрочества Иоанн вёл аскетичный образ жизни, а потом ушёл отшельником в пустыню. Там он усердно молился, смиренно перенося все невзгоды. Когда ему исполнилось 30 лет, Господь призвал его проповедовать истинную веру на берегах Иордана. Иоанн призывал людей к покаянию и говорил о скором явлении Спасителя. Когда к нему явился сам Иисус для крещения, Иоанн сказал: «Вот Аг­нец Бо­жий, ко­то­рый бе­рёт на Се­бя гре­хи ми­ра», что значит «тот, кто принесён в жертву во имя спасения человечества». При этих словах с небес снизошёл Дух Святой в виде белого голубя.



Иоанн обличал по­ро­ки, не склоняя головы перед сильными мира сего. Правящий в то время Галилеей царь Ирод Антипа бросил свою жену и сожительствовал с женой брата Иродиадой. Праведный Иоанн укорил правителя за этот грех. Ирод рассердился и бросил Крестителя в темницу, но не казнил, так как уважал его. Разозлённая Иродиада научила свою дочь Саломию станцевать перед Иродом. Восхищённый царь поклялся дать ей всё, че­го она ни по­про­сит. Девушка потребовала принести на блюде голову проповедника. Как ни сожалел правитель, нарушить слово он не смог. Иоанну отрубили голову.