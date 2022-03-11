Почему 11 марта не стоит знакомиться с женщинами?

Порфирий Поздний — славянский праздник, который в народном календаре приходится на 11 марта. Церковь в этот день почитает Святителя Порфирия — архиепископа Газского. Название Поздний связывали с неустойчивой погодой в начале весны. Крестьяне говорили: «В марте и спереди, и сзади зима». Это значит, что раннему теплу верить не стоит и после 11 марта может резко подморозить. Ещё в народе праздник называли Птичий день или Порфирий Поздняк.



О том, почему на Порфирия мужчинам не рекомендовалось знакомиться с женщинами, а также какие запреты существовали 11 марта, — читайте на amic.ru.

Чем интересна жизнь Святого Порфирия?

Преподобный Порфирий родился в 346 году в Салониках (Древний Рим) в зажиточной семье. Чтобы стать иноком, уехал в Египет и пять лет жил в скиту отшельником. Там же он принял монашество и отправился в Иерусалим для поклонения святым местам. Затем будущий Святой поселился в пещере близ реки Иордан и жил аскетом в большом стеснении. Это стало причиной того, что Порфирий заболел фиброзным раком печени.



В поисках исцеления он вернулся в Иерусалим и молился. По преданию, однажды в сновидении ему явился Иисус, сошедший с Креста, и даровал здоровье. После чудесного спасения Порфирий принял сан священника, раздал оставленное ему наследство на благие дела и стал проповедовать веру в Христа среди язычников. К концу жизни он полностью утвердил христианство в палестинском городе Газа. По молитвам Порфирия совершалось множество чудесных исцелений. Скончался Преподобный в 420 году.

Почему на Порфирия Позднего не знакомились с женщинами?

Согласно поверьям, на Руси 11 марта мужчинам запрещалось завязывать отношения с представительницами противоположного пола. Считалось, что на Порфирия в тела женщин и девушек вселяются кикиморы. Эта нечисть соблазняла мужчин, а затем навсегда отбирала у них жизненную и мужскую силу.



На самом деле кикимор представляли как девиц с запутанными распущенными волосами или уродливых старух. Ими становились умершие насильственной смертью, самоубийцы, погибшие некрещёные дети. Обитали эти мифические существа практически в каждом доме. Днём они спали, а ночью вредили людям и скоту. Чтобы не быть спутанной с кикиморой, 11 марта женщины мазали лицо сажей и так ходили весь день.

Почему 11 марта не надевали кольца и серьги с камнями и не пели громко песни?

В этот день не носили и не показывали никому свои украшения с натуральными камнями. Считалось, что именно на Порфирия Позднего минералы оказывают особое влияние на человека, как сильный оберег. Если же кто-то чужой посмотрит на них, камни возьмут на себя негативную энергию и будут притягивать несчастья к хозяину.



Одним из важнейших запретов 11 марта было любое веселье. Верили, если бурно отмечать праздник, пить и громко петь песни, нечистая сила услышит, присоединится к гуляющим и начнёт буянить. А если на Порфирия сквернословить и ссориться, по поверьям, на языке появится крупный и болезненный типун, а на теле проступят красные пятна.

Почему на Порфирия не брали в руки верёвку?

11 марта строго-настрого запрещалось пользоваться верёвкой. По поверьям, если пренебречь запретом, в семье произойдёт самоубийство. Также навлечь на себя и родных смерть мог тот, кто в этот день надумал посадить вербу или просто дотронуться до неё.