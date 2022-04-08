«Росводоканал Барнаул» продолжит работу по модернизации канализационного коллектора № 15

Барнаульский водоканал работает круглосуточно в режиме 24/7. Работы на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения ведутся в любое время года, но наиболее масштабные мероприятия обычно проводятся в тёплый период. Так, в планах компании летом 2022 года провести очередной этап модернизации канализационного коллектора № 15 — это долгосрочный проект, который реализуется с 2020 года.

Регулярная и полная оплата услуг водоканала — залог стабильной работы предприятия. Поэтому «Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты услуг «водоснабжение» и «водоотведение». Полученные от клиентов средства за потреблённые ресурсы компания вкладывает в содержание и обновление сетей и объектов.

Оплатить квитанции можно как очно по предварительной записи в офисе водоканала, в кассах банков и на «Почте России», так и онлайн в приложении «РВК.Услуги», на сайте компании, «Сбербанк-Онлайн» или в личном кабинете системы «Город». Что касается юридических лиц — для них доступны личный кабинет на сайте водоканала, перечисление на реквизиты предприятия или визит во фронт-офис.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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