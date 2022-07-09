Рыбак рыбака видит издалека. Любимый досуг в смешных фотографиях

Все любители отдыха с удочкой могут смело сегодня праздновать свой день. Каждое второе воскресенье июля в России и не только отмечается День рыбака. В этом году он выпал на 10 июля. В России, официально отмечающий праздник с 1965 года, особое отношение к этому времяпровождению. Отдыхать душой и телом большинство русских мужчин любит именно на рыбалке. Отсюда безумное количество шуток и историй.

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