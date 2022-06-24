Сохранил тысячи деревьев. АО «Альфа-Банк» получил награду за вклад в экологию

В Альфа-Банке решили отказаться от бумаги в отделениях и придумали, как делать всё в приложении. Теперь банк выдаёт онлайн 87% кредитов и кредитных карт. 97% наиболее популярных процессов перевели на электронное подписание через приложение. Среди них — оформление договоров по кредитам и страхованию, получение наличных и другие.

В Альфа-Банке используют инновации как для подписания документов, так и для проверки безопасности с помощью биометрии, графических паролей, проверки геолокации. Ещё одна уникальная технология — подписание кассовых документов для компаний и частных клиентов.

В итоге каждый год Альфа-Банк экономит 80 тысяч пачек бумаги — на них ушло бы 4800 деревьев. За это независимые эксперты Eco Best Award называют его лучшим безбумажным банком в России.

Напомним, премия Eco Best Award — ежегодная независимая общественная награда, вручается с 2017 года за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения.